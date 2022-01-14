Şan: Sucuoğlu’nun yarattığı ivme UBP’yi tek başına iktidar yapacak

Ekonomiyi güçlendirmek adına atılacak adımların sağlıklı olabilmesi ve kamu reformu gibi kararların cesurca alınabilmesi için güçlü bir hükümete ihtiyaç olduğunu belirten UBP Lefkoşa Milletvekili Adayı Alişan Şan, bu nedenle UBP’nin tek başına iktidar olmasının halkın yararına olduğu görüşünü ifade etti.

Seçim gezileri sırasında kendisine olan ilgiden mutlu olduğunu ve bunun daha azimli çalışmasını sağladığını ifade eden Alişan Şan, Faiz Sucuoğlu’nun kurultayda güçlü bir şekilde başkan seçilmesinin parti dinamiklerinde olumlu bir hava yarattığını ve 23 Ocak seçimlerine tek başına iktidar hedefiyle hazırlandıklarını kaydetti. Sık sık yapılan seçimlerin, ülkenin gelişmesini engelleyen ve vakit kaybetmesine sebep olan bir süreç yarattığına dikkat çeken Alişan Şan, “Siyaset gömlek gibi siyasetçi de gömleği ilikleyendir. Halk doğru olanı seçmediği taktirde gömlek doğru şekilde iliklenmediği zaman tekrar başa dönemeyeceğimiz için doğru tercih yapalım” şeklinde konuştu. Ayrıştırılan halımızı toparlamalıyız Toplumun birçok konuda ayrıştırıldığına dikkat çeken UBP Lefkoşa Milletvekili Adayı Alişan Şan, halkın içinden gelen biri olarak ayrıştırılan konularda toparlayıcı olunmasına önem verdiğini vurgulayarak mecliste bu yönde çalışacağını açıkladı.

Haber Kıbrıs’ta “Ali Baturay İle Seçim Özel” programına konuk olan UBP Lefkoşa Milletvekili Adayı Alişan Şan, “Ben esnafın içinden gelen biriyim, halkı daha iyi anlayabildiğime inanıyorum. Genç yaşta iş yaşamı ve görev aldığım sivil toplumlar kuruluşlarında hep halkla iç içe bulunduğumdan dolayı büyük tecrübeler edindim. Bu deneyimlerimi topluma fayda getirecek şekilde meclis çatısı altında kullanmak istiyorum. Özellikle kişisel özelliğim ve deneyimlerimle toplum içinde toparlayıcı bir görev üstlenebileceğime inanıyorum” dedi

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14/01/2022 16:59