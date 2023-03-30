Şan ve Bakanlık Bürokratları, Ödeme Kaydedici Cihaz Satışı Yapan Firma Temsilcileri ile biraraya geldi

Maliye Bakanı Alişan Şan, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Vicdan Celaloğlu ve Gelir ve Vergi Dairesi personeli ile ödeme kaydedici cihaz satışı yapan firma temsilcileri arasında toplantı yapıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bugün Maliye Bakanlığı’nda yapılan toplantıda, kayıt dışılıkla mücadelede yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ve ödeme sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması için alınması gereken önlemler ve tedbirler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

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30/03/2023 15:58