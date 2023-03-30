Şan ve Bakanlık Bürokratları, Ödeme Kaydedici Cihaz Satışı Yapan Firma Temsilcileri ile biraraya geldi

ads ads ads ads
30/03/2023

ads
Şan ve Bakanlık Bürokratları, Ödeme Kaydedici Cihaz Satışı Yapan Firma Temsilcileri ile biraraya geldi

 Maliye Bakanı Alişan Şan, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Vicdan Celaloğlu ve Gelir ve Vergi Dairesi personeli ile ödeme kaydedici cihaz satışı yapan firma temsilcileri arasında toplantı yapıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bugün Maliye Bakanlığı’nda yapılan toplantıda, kayıt dışılıkla mücadelede yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ve ödeme sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması için alınması gereken önlemler ve tedbirler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

30/03/2023 15:58
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:  Maliye Bakanı Alişan Şan
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.