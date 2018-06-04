Sana ne oldu Johnny Depp?

Karayip Korsanları serisiyle dünya çapında büyük bir başarı kazanan 54 yaşındaki aktör sahneye çıkmak için gittiği Moskova’da muhabirler tarafından görüntülendi. Uzun bir zamandır kameralardan uzakta duran Depp’in fotoğraflarını görenlerse onu tanımakta bir hayli zorlandı.

Oscar adayı süperstar fotoğraflarda son derece zayıf ve bitkin görünüyordu. Bir hayranıyla birlikte çektirdiği fotoğrafta eski haline göre son derece korkutucu görünen Johnny Depp’in bu karesine bir takipçisi; “Kahramanım hasta görünüyor” şeklinde bir yorumda bulunurken bir başka takipçisi de “Birisi onun hayatını emmiş gibi görünüyor umarım iyidir” yorumunda bulundu.