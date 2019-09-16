Sanal bet davasında tutuklu bulunan 6 kişi serbest bırakıldı

Işinsanı Bulut Akacan’ın da aralarında bulunduğu sanal bet davasıyla ilgili olarak tutuklu bulunan zanlılardan 6’sı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

BRT muhabirinin edindiği bilgiye göre yasa dışı bahis sitelerine call-center hizmeti vererek şans oyunları yasasına aykırı hareketten tutuklu bulunan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, Edip Hüseyin Âdemoğulları ve Elif Çakır isimli zanlılar Girne Kaza Mahkemesinde teminat durusmasına çıkarıldı.

6 Zanlı, tutuksuz yagılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

(BRT)