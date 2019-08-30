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“Sanal bet” operasyonunda, 10  tutuklu

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Mali Polis ekipleri Girne bölgesinde bir daireye operasyon düzenledi. 10 kişi tutuklandı.

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30/08/2019

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“Sanal bet” operasyonunda, 10  tutuklu


Girne’de dün 15:00 sıralarında, tanınmış iş insanı Bulut Akacan’ın müteahhidi ve site yöneticisi olduğu FEO Elegance sitesindeki bir daireye  polis dün baskın düzenledi. Yasa dışı bahis oynatan bazı  sitelere, teknik destek ve call center hizmeti sağladığı tespit edilen bir daireye Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu,  birçok bilgisayar, cep telefonu ve doküman emare olarak alındı. Olayla bağlantısı görülen 10 kişi tutuklandı.  Polisin soruşturması devam ediyor.

Bahis siteleri kime ait?

Yasa dışı bahis oynatan bazı sitelere teknik destek hizmeti verdiği tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda birçok bilgisayar, cep telefonu ve doküman emare olarak alındı. Polis, olayla bağlantısı olan 10 kişinin tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis, söz konusu bahis sitesinin kime ait olduğu konusunda henüz açıklama yapmadı.

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TAGS: Sanal bet, haber, kıbrıs, girne
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