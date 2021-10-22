Sanal bet zanlısı tutuksuz yargılanacak

Yasadışı sanal bet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Fahriye Akçegül mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez, olguları aktardı. Polis, zanlı Fahriye Akçegül’ün Beden Eğitimi ve Spor Yasası İle Şans Oyunları Yasasına Aykırı Harekette Bulunma suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2 0.10.2021 tarihinde, Dikmen ve Minareliköy'de, Mali Suçlularla Mücadele Şube Amirliği tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, T.A.(K-41) ve zanlı Fahriye Akçegül’ün (K-33) yasadışı bahis ve kumar oynatılan bir internet sitesine canlı destek (call center) hizmeti vermek suretiyle Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile Şans Oyunları Yasasına aykırı harekette bulunduklarının tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı Fahriye Akçegül’ün Minareliköy’deki adresinde yapılan aramada bir bahis ve kumar sitesine canlı destek hizmeti verdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 3 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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22/10/2021 14:10