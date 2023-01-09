Sanal gerçeklikte koku dönemi başlıyor.

ABD merkezli bir teknoloji şirketi, sanal gerçeklik gözlükleri için koku adaptörü geliştirdi.



Cihaz ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarında görücüye çıktı.

Ayrıca bu kokuları farklı oranlarda birleştirip binlerce koku üretilebileceği de ifade edildi.



Sanal gerçeklikteki objelerin kokusu aynı gerçek dünyada olduğu gibi yaklaştıkça daha güçlü hissediliyor.

Adaptörü deneyimleyen kullanıcılar, kamp ateşinin başındayken yanmış odun ve duman kokusu aldığını söylüyor.

Amerikalı girişimciler, koku algısıyla birlikte sanal dünyanın gerçekliğe bir adım daha yaklaştığını söylüyor.

Amerikalı girişimciler, koku algısıyla birlikte sanal dünyanın gerçekliğe bir adım daha yaklaştığını söylüyor.

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09/01/2023 15:17