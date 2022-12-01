Sanat etkinliği, sanatseverlerle buluşacak

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği, bu yıl “Code: Red” konseptiyle on dördüncüsünü gerçekleştireceği Dernek Üyeleri Sergisi ve “Sır İçi Lüster Seramik Pişirimi” konulu sanat etkinliği düzenleyecek.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, sergi 6- 16 Aralık tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Etkinliğin ilk ayağı olan “Code: Red” isimli XIV. Dernek Üyeleri Sergisi 6 Aralık salı günü saat 18.30’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yer alacak. Sergi, 16 Aralık tarihine kadar mesai saatleri içerisinde sanatseverlerin izlenimine açık olacak.

“Sır İçi Lüster Seramik Pişirimi” etkinliği 7-9 Aralık tarihleri arasında yapılacak

Sergi açılışının ardından 7-9 Aralık tarihleri arasında “Sır İçi Lüster Seramik Pişirimi” adlı sanat etkinliği Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nde yer alacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Atilla Cengiz Kılıç önderliğinde gerçekleşecek etkinlik, “Sır İçi Lüster Seramik Pişirimi” tekniği sunumu ve uygulamalı workshoplardan oluşacak. Workshop’lardan elde edilecek çalışmalar 9 Aralık Cuma günü saat16.00’da KAÜ Social Space’te yer alacak sergi ile sanatseverlere sunulacak.

“Code:Red” etkinliği, Kültür Dairesi’nin katkılarıyla ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi işbirliğiyle ve Brewart’ın sponsorluğunda gerçekleşecek.

Dernek Başkanı Kale: “Seramik sanatına olan ilgiyi ve farkındalığı artırmaya yönelik çalışmaları 2023 yılı boyunca devam etmeyi hedefliyoruz”

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği Başkanı Bedia Kale “Code:Red” etkinliği ile ilgili yaptığı açıklamada, sergiler, uygulamalı etkinliklerle seramik sanatına olan ilgiyi ve farkındalığı artırmaya yönelik çalışmaları 2023 yılı boyunca devam etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

“Code:Red” konsepti hakkında bilgi veren Kale, bunun bir uyarı, bir dikkat çağrısı olduğunu vurgulayarak, üyelerin kırmızının kendilerine ne ifade ettiğini, değişen dünyayı ve yaşanan değişimlerde sanatın yerini, düşünsel, sanatsal, estetiksel ve çevresel açıdan ele alarak kendi sanat anlayışlarıyla harmanlayarak yansıttıklarını belirtti.

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01/12/2022 18:47