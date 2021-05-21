Sanatçı Ayhan Başkal’a uygulanan yasak kaldırıldı

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21/05/2021

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Sanatçı Ayhan Başkal’a uygulanan yasak kaldırıldı

Kıbrıslı sanatçı Ayhan Başkal’a uygulanan yasak, yapılan girişimlerin ardından kaldırıldı.

Ayhan Başkal yasağın kaldırılmasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ayhan Başkal’ın açıklaması şu şekilde:

“Facebook'ta yasaklı 13 şarkımla ilgili sorun giderildi. Universal Türkiye temsilcisi sayın Selim Serezli'nin girişimleriyle başlatılan ve Facebook yetkilileri ile yapılan çalışmalar neticesinde, sözü müziği bana ait olan eserlerimin yayınlarımda ve kanallarımda kullanılmasının herhangi bir sakınca yaratmadığı neticesine varılmıştır. Kendi eserlerimin, tarafımdan kullanılmasının en doğal hakkım olduğu, zamanımızda telif hakkı yasalarının gayet iyi çalıştığı neticesi göze alınarak bundan sonra bana ait tescilli eserlerimin, hiç kimse tarafından izinsiz olarak kullanılmaması en büyük dileğimdir”.

21/05/2021 15:00
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TAGS: Sanatçı, Ayhan Başkal, yasak,
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