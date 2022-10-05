Sanatçı Baki Boğaç, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Kıbrıslı Türk mimar, heykeltıraş sanatçı Baki Boğaç hayatını kaybetti.

Aslen Larnaka doğumlu olan, Mağusa’da ikamet eden ve parkinson hastalığı ile mücadele eden Boğaç’ın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Baki Boğaç’ın cenazesi bugün (5 Ekim 2022 ) 12:00’de Kaleiçi Lala Mustafa Paşa Cami’ide kılınacak cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı'na defnedilecek.

Baki Boğaç kimdir?

Baki Boğaç, Kıbrıslı Türk mimar, heykeltıraş. 1951, Larnaka doğumluydu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 1976’da mezun olmuştu. 1963’ten beri Mağusa kentinde yaşamaktaydı. Gazimağusa İskân Dairesi’nden emekli olmuştu. Heykel sanatçısı olarak çalışmalarını sürdürmekteydi.

Kıbrıs’ta 7 kişisel heykel sergisi açan Baki Boğaç, 30'a aşkın karma, 4 de uluslararası sergiye katılmış. 1988-2001 yılları arasında 5 kez Devlet Resim Heykel Sergisi ödülü almış. Baki Boğaç’ın eserleri, çeşitli devlet kuruluşlarında, Türkiye, Almanya, Fransa ve Amerika’daki bazı özel koleksiyonlarda yer alıyor.

Heykellerinde soyut çalışmayı seven Baki Boğaç son dönemde kinetik heykeller yapmaya başladı. Antik çağdan günümüze tüm savaşları reddeden sanatçı, savaşların, emperyalizmin doyumsuz para hırsından çıktığını irdeleyen hareketli heykeller yaptı.

2001’de “Baki Boğaç Heykel Sergisi”adlı kataloğu yayımlanmıştır.

KAYNAK: Bener Hakkı Hakeri / Kültürümüzde Sanatçılar ve Yazarlar İsimler Sözlüğü (2004), Her şeye aşık… (Söyleşi, yeniduzen.com, 15 Nisan 2013).

Bu habere tepkiniz:



05/10/2022 09:17