Sanatçı Mehmet Ertuğ hayatını kaybetti

Gölge oyunu sanatçısı, meddah, filateli uzmanı, yazar Mehmet Ertuğ, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Karagöz ve Hacivat” gölge oyunu ile özdeşleşen Ertuğ, yıllarca düzenlediği gösteriler ile çocuklara tiyatroyu sevdirmişti. Ertuğ 3 aydır tedavi görüyordu.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Osman Ertuğ’dan alınan bilgiye göre, Mehmet Ertuğ, yarın saat 12.00’de Lefkoşa Mezarlığı’nda pandemi önlemleri çerçevesinde yakın ailesinin katılacağı cenaze töreniyle, son yolculuğuna uğurlanacak.

Mehmet Ertuğ kimdir

Mehmet Ertuğ 14 Mart 1939, Arçoz'da (Yiğitler, Larnaka) doğdu. 1957’de Kıbrıs Türk Lisesi Commercial (ticaret) dalından mezun olduktan sonra Omorfo Öğretmen Koleji’ni bitirdi. Ardından burslu olarak Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünden 1961’den mezun olup öğretmenliğe başladı. 1986’da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Mehmet Ertuğ, filatelinin gelişmesi için oluşturulan Kıbrıs Türk Filateli Derneği’nin kurucularından biri olup, bu alanda kitaplar yayımladı. Katıldığı pul sergilerinde ödüller, madalyalar aldı. Çeşitli dergilerde filatelik makale ve araştırma yazısı yayımlandı.

Kıbrıs’ta Karagöz “gölge oyunu”nun temsilcisi olan Ertuğ, bu alanda “gölge oyuncusu” ve “meddah” olarak gösteriler yaptı. 1993’te yayımlanan Geleneksel Türk Tiyatrosu adlı yapıtıyla bu alandaki hizmetini pekiştirdi.

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği 2017 yılında verilen Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri kapsamında Gölge Oyunu dalındaki ödül Mehmet Ertuğ’a verildi.

ESERLERİ:

Birth Of A State Witlı Postmarks (1979), Atatürk Flamları (Türkçe-İngilizce, 1981), Doğuş (Türkçe-İngilizce, 1985), Geleneksel Türk Tiyatrosu (1993).

KAYNAKÇA: Bener Hakkı Hakeri / Kültürümüzde Sanatçılar ve Yazarlar İsimler Sözlüğü (2004), Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri Belirlendi (cartooncolors.blogspot.com, 17 Eylül 2017).

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21/05/2021 12:22