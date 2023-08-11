Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nden Kişmir’e destek

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, aleyhinde ceza davası açılan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir’e destek belirtti.

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11/08/2023

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Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nden Kişmir’e destek

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, bir gazetecinin tutuklu yargılanmasının ya da mahkumiyet almasının can çekişen demokrasiye yeni bir darbe olacağı belirtildi.

 

Kişmir’e dava açılmasının  “düşünce özgürlüğüne yapılan vahim bir saldırı ve gözdağı” olarak  nitelendirildiği açıklamada, "Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği doğruları korkusuzca söylemeye devam edecek.  Birliğimiz, davanın takipçisi ve kurulması gereken dayanışma ağının bir parçası olacak. Baskılarınız bizleri yıldıramaz. Tüm halkımızı dayanışmaya çağırıyoruz” ifadesine yer verildi.

11/08/2023 14:56
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TAGS: sanatçı ve yazarlar birliği, kıbrıs, haber kıbrıs
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