Sanatçı Zaris’in eseri SPOT Alagadi Doğa Koruma Merkezi'ne yerleştirilecek

‘Reflect on Nature’ projesi kapsamında, sanatçı Christina Zaris’ın hazırladığı sanat eseri SPOT Alagadi Doğa Koruma Merkezi'ne yerleştirilecek.

Eserle ilgili ilk etkinlik 1 Eylül Pazar günü SPOT Alagadi Doğa Koruma Merkezi’nde düzenlenecek.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’nden (North Cyprus Society for the Protection of Turtles- SPOT Marine Life) yapılan açıklamada, eserin amacının; ziyaretçilere yaban hayatını koruma konusunda ilham vermek ve Kıbrıs'ın deniz yaşamı hakkında farkındalık yaratmak olduğu belirtildi.

Etkinliğe sınırla sayıda kişi katılabileceğinden derneği arayarak rezervasyon yaptırmak gerektiği bildirildi.

Bu habere tepkiniz:



29/08/2024 09:53