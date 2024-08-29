Sanatçı Zaris’in eseri SPOT Alagadi Doğa Koruma Merkezi'ne yerleştirilecek

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29/08/2024

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Sanatçı Zaris’in eseri SPOT Alagadi Doğa Koruma Merkezi'ne yerleştirilecek

 ‘Reflect on Nature’ projesi kapsamında, sanatçı Christina Zaris’ın hazırladığı sanat eseri SPOT Alagadi Doğa Koruma Merkezi'ne yerleştirilecek.

Eserle ilgili ilk etkinlik 1 Eylül Pazar günü SPOT Alagadi Doğa Koruma Merkezi’nde düzenlenecek.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’nden (North Cyprus Society for the Protection of Turtles- SPOT Marine Life) yapılan açıklamada, eserin amacının; ziyaretçilere yaban hayatını koruma konusunda ilham vermek ve Kıbrıs'ın deniz yaşamı hakkında farkındalık yaratmak olduğu belirtildi.

Etkinliğe sınırla sayıda kişi katılabileceğinden derneği arayarak rezervasyon yaptırmak gerektiği bildirildi.

29/08/2024 09:53
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TAGS: Sanatçı Zaris, SPOT Alagadi Doğa Koruma Merkezi’
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