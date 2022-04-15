“Sanatın tükendiği coğrafyalarda, savaş filizlenir”

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15/04/2022

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“Sanatın tükendiği coğrafyalarda, savaş filizlenir”

Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu, “Dünya Sanat Günü’nde, ülkeyi yönetenlerin sanata dair mesajlar yayımladıklarını, ancak sonraki günlerdeki icraatlarına bakıldığında sanatı önemsemediklerinin görüldüğünü “ söyledi.
Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı ve Lirik Şiir Grubu, Yıltan Taşçı imzasıyla yayınladığı açıklamada, Dünya Sanat Günü’nü kutladı.
Taşçı açıklamasında, Nisan ayının 15’inde her yıl kutlanan Dünya Sanat Günü’nde, ülkeyi yönetenlerin sanata dair mesajlar yayımladıklarını, ancak sonraki günlerdeki icraatlarına bakıldığında sanatı önemsemediklerinin görüldüğünü söyledi.
Savaşların, şiddetin konuşulduğu, var olma mücadelesi verildiği bu günlerde, insanlığı sanatın kurtaracağını da söyleyen Taşçı, “sanatın tükendiği coğrafyalarda, savaşın filizlendiğini” vurguladı. 

15/04/2022 14:42
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TAGS: Kıbrıs Edebiyat Derneği, Lirik Şiir Grubu, Dünya Sanat Günü
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