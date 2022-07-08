Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki sanayi bölgelerinin yönetimi sivil toplum örgütleriyle paylaşılıyor.

Bu amaçla Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası arasında protokol imzalandı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Toplantı Salonunda yer alan toplantıda, protokole, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu imza koydu.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün ortak gelecek adına önemli bir protokole imza koyduklarını söyledi. Sanayi bölgelerinin gerçek sahibi olan sivil toplum örgütleriyle imzalanan bu protokolün gurur verici olduğunu ifade eden Amcaoğlu, sanayi bölgelerinin, sivil toplum örgütlerinin plan ve vizyonları çerçevesinde gelişmeler yapılacağını kaydetti.

Devletin de bu planlara destek vereceğini ifade eden Amcaoğlu, sanayi bölgeleri yasası üzerindeki çalışmaların sürdüğünü ve yasa çalışması devam ederken de bu protokolün imzalanmasının geleceğe yönelik yapılan bir adım olduğunu söyledi.

Protokolün esas olarak “ortak karar-ortak gelecek” adına vizyon içerdiğini ifade eden Amcaoğlu, protokolde içerik olarak eksiklikler olabileceğini ama vizyonun önemli olduğuna dikkat çekti ve protokolün hayırlı olmasını temenni etti. Amcaoğlu, sanayi bölgelerini sürdürülebilir bir noktaya getirmekten başka amaçlarının olmadığını vurguladı.

-Kamacıoğlu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da, yedi yıllık bir süreç sonunda önemli bir protokole imza atmaktan kendini şanslı hissettiğini söyledi.

Bu zor dönemde hayırlı bir iş yaptıklarına inanç belirten Kamacıoğlu, hayırlı olmasını diledi.

-Deniz

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, bu girişimin çok önceden yapılması gerektiğine işaret ederek, 18 sanayi bölgesinde de çok sıkıntı olduğunu söyledi.

Deniz, çok kötü durumda olan sanayi bölgelerinin bir elden organize edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu adımı desteklediklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç da, bu süreçte ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

-Protokol

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası arasındaki protokol şöyle:

“Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki sanayi bölgelerinin yönetimini sivil toplum örgütleri ile paylaşmak maksadıyla, bakanlığımız ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası arasında bir protokol imzalıyoruz. Bu protokolle, KKTC Cumhuriyeti Meclisi’ne gönderilmiş olan Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yasalaşıp yürürlüğe girmesi öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması, alt yapının oluşturulması ve bu süreci yürütüp katkı koyacak ortak bir kurulun oluşturulması hedeflenmektedir.

Organize Sanayi Bölgeleri Kurulu adıyla faaliyet yürütecek ortak kurulda, Bakanlık adına iki, Kıbrıs Türk Sanayi Odası adına üç, Kıbrıs Türk Ticaret Odası adına bir, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası adına bir kişi görev alacaktır. Organize Sanayi Bölgeleri Kurulu, Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasası yürürlüğe gireceği tarihe kadar ayda en az üç defa toplanacak ve Organize Sanayi Bölgeleri hususunda tavsiye nitelikli kararlar üretecektir.

Kurul ayrıca Organize Sanayi Bölgelerinde, “Danışma Kurulu” adıyla oluşturulacak bölge kurullarının oluşturulmasını sağlayacaktır. Protokol gereği, tarafların tümü, Organize Sanayi Bölgeleri Kurulu’nun çalışmalarına destek verecek, bölge kurullarının ihtiyaç analizlerini belirleyip, Bakanlığa aylık rapor sunacaktır.”

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08/07/2022 12:39