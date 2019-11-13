Sanayi Bölgesi’nde Yangın!

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren “Tüccaroğlu Kuruyemişleri” isimli iş yeri içerisinde dün, muhtemelen fıstık kızartma makinesinde biriken fıstık kabuklarının aşırı ısı nedeni ile alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucunda yaklaşık 150 kilogram yer fıstığı tamamen yandı.

13/11/2019 13:48