Sanayi Bölgesi’nin arka kısmında yangın çıktı!

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nin arka kısmında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 18.30 sıralarında başlayan yangınaLefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerinden elde edilen bilgiye göre büyük bir alan kül oldu. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polisten verilen bilgiye göre: Bugün saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa'da Merkezi Cezaevi'nin kuzey kısmındaki arazide bulunan çöp ve molozların meçhul şahıs/lar tarafından yakılması sonucu 15 dönümlük arazi içerisinde bulunan çöp ve molozların yanı sıra yaklaşık 250 civarında çam ve akasya ağaçları yandı. Yangına polis itfaiye, orman dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait tankerler ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.