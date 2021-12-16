Sanayi Odası, 12-18 Aralık yerli ürünler haftası nedeniyle açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), pandemi döneminde yerli üretimin öneminin bir kez ortaya çıktığını belirterek, yerel üretime sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Oda, “Üretime sahip çıkmalıyız çünkü üretim daha güçlü bir ülke ekonomisi demektir. Üretime sahip çıkmalıyız çünkü üretmek, daha çok iş, daha çok aş, daha çok istihdam demektir. Üretime sahip çıkmalıyız çünkü üretmek, kazançtır, zenginliktir, refahtır” dedi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, 12-18 Aralık’ın ülkede, “Yerli Ürünler Haftası” olarak kutlandığı belirtilerek, yerli ürün ve yerli üretimin ülkelerin ekonomileri için çok önemli bir olgu olduğu vurgulandı, özellikle pandemi döneminde bunun çok daha iyi anlaşıldığı ifade edildi.

“YERLİ ÜRÜN VE YERLİ ÜRETİM VAR OLMAMIZIN CAN SİMİDİ”

“Yerli ürün ve yerli üretim var olmamızın can simidi” denilen açıklamada, “Salgın kapılarımızı kapattığında bunun önemini bir kez daha anlamış olduk. Üretimin sığınabileceğimiz en güvenli liman olduğunu da bir kez daha gördük” ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın her yıl 12-18 Aralık Yerli Ürün Haftası’nı ilkokullarda düzenlenen etkinliklerle kutladığı hatırlatılan açıklamada, pandemi koşulları nedeniyle etkinliklerin yapılamadığı belirtildi.

“ÜRETMEYEN TOPLUMLAR YOK OLMAYA MAHKÛMDUR”

“Geliştirilmiş üretime dayalı toplum bilinci, bir ülkenin var olduğu topraklarda köklenerek varlığını sürdürmesi ve güçlü bir gelecek vaadi taşır” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Geleceğin kurucuları ise bugünün çocuklarıdır. Ağacın yaş iken eğildiği gerçeğinden hareketle, bugünün üreticileri olarak, çocuklarımıza, tüketmekten çok üretmenin önemini anlatmamız ve onlara üretimi sevdirmemiz asli görevimiz olmalıdır. Atatürk’ün dediği gibi, ‘Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkûmdur.’”

Pandemi döneminin yerli üretim konusunda adeta ders verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“AB ülkeleri bile kuruluş amaçları arasında önemli bir unsur olan birbirleriyle dayanışma ve yardımlaşmadan uzaklaşmıştır. Her AB ülkesi kendi kaynaklarını, kendi halkını korumak adına kullanmaya yöneldi. Maske, dezenfektan ve diğer sağlık ürünlerini birbirlerine vermediler, hatta satmadılar. Bu da bize üretme ve kendi kendine yetme kabiliyetinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.”

“GÜÇLÜ ÜRETİM, GÜÇLÜ EKONOMİ”

Pandemi dönemi harici süreçlerde de yerel üretimin; bir ülkenin, bir toplumun olabildiğince üretim açısından kendi kendine yeten bir noktada olmasının, o ülke insanı adına yaşamsal bir önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Çünkü güçlü üretim, güçlü bir ekonomi, daha çok istihdam, daha yüksek kazanç, daha yüksek refah seviyesi demektir. Dünya üzerinde ekonomik açıdan en güçlü ülkeler, hala üretmeye devam eden, ürettiğini dünyaya ve iç piyasasına satan, üretim kabiliyetleri bakımından kendi kendine yeten ülkelerdir.”

“YEREL ÜRETİME SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Bu nedenle yerel üretime sahip çıkılması gerektiği ifade edilen açıklamada, “Üretim sadece ve sadece maliyetle hesaplanan bir unsur olarak görmekten de vazgeçmeliyiz” denildi.

Sanayi Odası açıklamasında, “Üretime sahip çıkmalıyız çünkü üretim daha güçlü bir ülke ekonomisi demektir. Üretime sahip çıkmalıyız çünkü üretmek, daha çok iş, daha çok aş, daha çok istihdam demektir. Üretime sahip çıkmalıyız çünkü üretmek, kazançtır, zenginliktir, refahtır” vurgusu yapıldı.

Yeni nesillere yerli ürün bilinci aşılama ve çocuklara bu bilinç ile tüketim alışkanlıkları kazandırmanın odanın en önemli hedefleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, pandemi şartlarının bu yıl etkinliklere aktif katılım göstermeyi engellediği kaydedildi.

“Bu durum bize bir gerçeği daha göstermiştir ki, ülke salgın nedeniyle dış dünyaya kapılarını kapatmak zorunda kaldığında yerel ve yerli üretim can simidi olmuştur” denilen açıklama şu ifadelerle sonlandırıldı:

“Oda olarak hedefimizi kaliteli üretim ve ihracat olarak koyduk. Bu amaçla çalışmalarımıza yoğunlaştık. Yerli Ürünler Haftası’nın, yerel ve yerli ürüne inanıp güvenen, tüketen ile üreten herkese kutlu olmasını dileriz.”

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16/12/2021 19:52