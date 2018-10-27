Sanayi Odası: Haspolat Sınır Kapısının açılması da gündeme getirilsin

Oda açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Kıbrıslı Rumların olumsuz tavırları neticesinde sonra eren Crans-Montana görüşme sürecinden sonra, geçtiğimiz günlerde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderler arasında olumlu yönde bir toplantının olduğunu takip etmekteyiz.

Cumhurbaşkanımız Akıncı’nın ucu açık ve sonuç alıcı olmayan bir sürece dahil olunmayacağı yönündeki yaklaşımları sonuna kadar desteklemekle birlikte, yıllardır Kıbrıs Müzakerelerini bahane ederek yapısal reformları gerçekleştirmediğimizi ve/veya bu sorunların çözümü için Kıbrıs sorununun beklediğimize üzülerek tanık olunmaktadır.

Bu gerçekler ışığında Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Hükümetten talebimiz, Kıbrıs’taki müzakere sürecinin devam edip, etmediğine bakmaksızın yapısal reformların hayata geçirilmesi konusunda kamu-özel tüm birimlerin seferberlik içerisinde çalışmasını sağlamasıdır.

İki toplum liderinin arasındaki diyaloğun devam etmesi, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Sanayi Odası olarak, Aplıç ve Derinya sınır kapılarının Kasım ayı içerisinde açılacak olmasının önemli gelişmeler olarak değerlendirilmekteyiz. Bununla birlikte Lefkoşa-Metehan’da yoğun araç giriş çıkışları olması, kuzeyden güneye Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihracatı gerçekleştirilecek ürünlerin daha etkin bir şekilde nakliyesinin sağlanabilmesi ve büyük araçlı geçişlerin daha etkin yapılabilmesi için Haspolat Sınır kapısının açılması da gündeme getirilmelidir.

İçerisinden geçmekte olduğumuz ekonomik sıkıntılar da dikkate alındığında, Cumhurbaşkanımız Akıncı’dan işlenmiş gıda ürünlerinin Yeşil Hat Tüzüğü kapsamına alınması konusunda daha aktif bir girişim beklemekteyiz”.