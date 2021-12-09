Sanayi Odası: Sanayi bölgeleri için elimiz ağır taşın altında

Kıbrıs Türk Sanayi Odası yapmış olduğu basın açıklamasında, “Haziran ayında itibaren ülkemizdeki sanayi bölgelerinde yaşanan sorunları ele alarak, gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde bu sorunları çözmeye çalıştık ve çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak Haziran ayında itibaren ülkemizdeki sanayi bölgelerinde yaşanan sorunları ele alarak, gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde bu sorunları çözmeye çalıştık ve çalışıyoruz.

Ancak tüm bu maddi ve manevi çalışmalarımızın maalesef bazı bölge sakinleri tarafından ya umursanmıyor ya da görmezden gelindiğine tanık olmaktayız. Sanayi bölgelerindeki işletmeler başta temizlik olmak üzere yıllardır altyapı sorunlarıyla boğuşmaktadır. Bunun yanında bürokratik olarak da yetki karmaşası bulunmaktadır.

Oda olarak bizler yasal yetkimiz olmadığı halde, elimizi bu ağır taşın altına koyarak, imkanlarımız dahilinde bu sorunlarla mücadele etmekteyiz. Bu kapsamda ilgili bölge belediyeleri ile istişare içerisinde hemen hemen tüm bölgelerde Odamız tarafından temizlik çalışmaları başlatılmıştır. Lefkoşa, Alayköy ve Gazimağusa sanayi bölgelerinden sayısı yüzleri aşan miktarda kamyonlarca çöp atılmış ve otlar temizlenmiştir.

Ayrıca Altyapı sorunları olan bölgelerin bu sorunlarını çözmek için tüm girişimleri imkanlarımız çerçevesinde yaptık ve yapmaya da devam etmekteyiz.

Başta Sanayi Dairesi, Çevre Dairesi, belediyeler, polis, karayolları ile sürekli iletişim içerisinde bölgelerin temizlik düzen ve altyapı sorunlarının çözümü için çaba harcanmaktadır.

Projeler geliştirmeye mevcut projeleri hayata geçirmeye çalışılmaktadır. Bölgeleri sürekli takip ederek yetkisi olan makamları gerek yazılı gerekse görsellerle bilgilendirip, uyarılarımızı yapmaktayız.

Tüm bu uğraşlarımızın sonucu, maalesef umut verici ve motive edici olarak yansımamaktadır. Özellikle çevre temizliği konusunda bazı sanayi bölgesi sakinleri oldukça duyarsız, umursuz ve vurdumduymaz bir tutum içerisindedir.

Çevreyi kirletmenin cezası yasalarımızda mevcuttur. En ağır cezaların sahibi ise Çevre Dairesi’dir. Ancak diğer kurumlarında bu konularda yetkileri bulunmaktadır.

2-3 ay önce temizleyip kamyonlarca çöp attığımız bölgeler yeniden eski pis haline dönmüş durumda. Çöplerin içeriği, bize bu çöp sahiplerinin bölge sakinleri olduğunu açıkça göstermektedir.

Yasal gücü elinde bulunduranların harekete geçip somut bir şekilde ortada olan ve hatta kameralar tarafından da tespit edilen bu suçların cezasını kesmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde cezasız kalan bu suçlar tekrarlanacaktır.

Tam da bu noktada organize sanayi bölgelerinin Sanayi Odası’nın liderliğinde, bölgedeki sanayicilere devredilmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz. Bu kapsamda Meclis’te bulunan OSB Yasa tasarısının bir an önce yürürlüğe girmesinin önemini tekrar belirtmek istiyoruz.

Sanayi Odası olarak OSB’lerin yaşanan sorunların üzerine gitmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

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09/12/2021 08:40