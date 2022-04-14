Sanayi Odası, Schlimm’i ziyaret etti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve beraberindeki heyet dün Almanya’nın Kıbrıs Büyükleçisi Anke Schlimm’i ziyaret etti.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, ziyarette, Yeşil Hat Ticareti, hellim konusundaki gelişmeler, ticari heyetler ve diğer konularda görüş alış verişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Başkan Ali Kamacıoğlu büyükelçiye hediye takdim etti.

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14/04/2022 10:17