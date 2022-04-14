Sanayi Odası, Schlimm’i ziyaret etti

Kamacıoğlu ve beraberindeki heyet dün Almanya’nın Kıbrıs Büyükleçisi Anke Schlimm’i ziyaret etti.

ads ads ads ads
14/04/2022

ads
ads
ads
Sanayi Odası, Schlimm’i ziyaret etti

 Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve beraberindeki heyet dün Almanya’nın Kıbrıs Büyükleçisi Anke Schlimm’i ziyaret etti.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, ziyarette, Yeşil Hat Ticareti, hellim konusundaki gelişmeler, ticari heyetler ve diğer konularda görüş alış verişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Başkan Ali Kamacıoğlu büyükelçiye hediye takdim etti.

14/04/2022 10:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sanayi Odası, Schlimm, ziyaret, hellim, ticaret,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.