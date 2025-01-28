Sanayi Odası, TAT-KA-KOOP’a ürün belgelendirme eğitimi verdi

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
28/01/2025

Sanayi Odası, TAT-KA-KOOP’a ürün belgelendirme eğitimi verdi

Sanayi Odası’nın, Tatlısu Kadın Kooperatifi’ne yönelik, üretilen ürünlerin belgelendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim çalışması tamamlandı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, eğitimin tamamlandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyururken Sanayi Odası Ürün Belgelendirme Birim Sorumlusu Kemal Öztürk ve Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Adiloğlu’na teşekkür etti.

Orçan “Doğru Üretim ve ürettiğimize sahip çıkmak adına çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Sanayi Odası, TAT-KA-KOOP’a ürün belgelendirme eğitimi verdi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.