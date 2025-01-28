Sanayi Odası, TAT-KA-KOOP’a ürün belgelendirme eğitimi verdi
YAYIN TARİHİ:
28/01/2025
Sanayi Odası’nın, Tatlısu Kadın Kooperatifi’ne yönelik, üretilen ürünlerin belgelendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim çalışması tamamlandı.
Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, eğitimin tamamlandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyururken Sanayi Odası Ürün Belgelendirme Birim Sorumlusu Kemal Öztürk ve Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Adiloğlu’na teşekkür etti.
Orçan “Doğru Üretim ve ürettiğimize sahip çıkmak adına çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
YAYIN TARİHİ: