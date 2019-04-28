Sanayi Odası, üyelerine 1 Mayıs çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 1 Mayıs dolayısıyla üyelerine; “Her gün mal ve hizmet üretimine katkı sağlıyoruz, gelin ‘o’ gün mal ve hizmet üretimine değil, ülkemizin son dönemlerde belki de en çok ihtiyaç duyduğu, birliğin, beraberliğin ve mutluluğun üretilmesine katkı sağlayalım” çağrısında bulundu.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada işçi ve emekçiler tarafından “birlik, dayanışma ve mücadele günü” olarak kutlanan 1 Mayıs’ın, emekçilerin sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ilişkin görüşlerin tartışılmasına vesile olduğuna işaret edildi.

“Üretenin, çalışanın, emekçinin sorunlarının ortadan kaldırılması, tüm dünyada olduğu gibi, hükümetlerimizin de başlıca görevi olmalıdır” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ülkede, huzurun, istikrarın korunması, üretimin gelişmesi, bu sayede ekonomimizin ve devletimizin güçlenmesi adına, çalışan ve üreten tüm kesimlerinin, mutlu, huzurlu, güvenli biçimde, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümesi şarttır.

Bizler, 1 Mayıs İşçi Bayramını sıradan bir tatil günü olarak görmüyoruz. Bahar şenliği havasında kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın toplumda dostluk ve dayanışmayı artıran, birlik ve beraberliği pekiştiren çok anlamlı bir gün olarak görüyoruz.

Bu sebeple, Sanayi Odası olarak tüm sanayi kuruluşlarına bir kez daha açıkça çağrıda bulunmayı bir görev sayıyoruz. Her gün mal ve hizmet üretimine katkı sağlıyoruz, gelin o gün mal ve hizmet değil, ülkemizin son dönemlerde en çok ihtiyaç duyduğu şeyin, birliğin, beraberliğin ve mutluluğun üretilmesine katkı sağlayalım. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da 1 Mayıs günü tüm çalışanlarımızın, bu günü doyasıya yaşama ve kutlama şansını tanıyalım.

Bu vesile ile bir kez daha, ülkenin her yanında çalışan, üreten, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı’nı kutlar, en derin sevgi ve saygılarımı sunarız.”