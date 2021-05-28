Sanayi Odası Yeni Yönetimi Atatürk Anıtı, Dr. Küçük ve Denktaş Mozolelerine Çelenk Koydu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) yeni Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Ali Kamacıoğlu eşliğinde Lefkoşa Atatürk Anıtı’na, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş mozolelerine çelenk koydu.

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28/05/2021

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Sanayi Odası Yeni Yönetimi Atatürk Anıtı, Dr. Küçük ve Denktaş Mozolelerine Çelenk Koydu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) yeni Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Ali Kamacıoğlu eşliğinde Lefkoşa Atatürk Anıtı’na, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş mozolelerine çelenk koydu.

Sanayi Odası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet sırasıyla Lefkoşa Atatürk Büstü’ne, ardından Kıbrıs Türk toplumunun Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

Oda Başkanı Ali Kamacıoğlu, önemli bir görev üstlendiklerini kaydederek, “Kıbrıs Türk sanayicisini ve sanayisini daha iyi şartlara taşımak için heyetimle birlikte önemli bir görev üstlendik. Liderlerimizi örnek alarak, onların mücadele azmiyle yol alacağımıza inanıyor, sevgi ve saygıyla anıyoruz” dedi.

28/05/2021 15:00
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TAGS: Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Ali Kamacıoğlu
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