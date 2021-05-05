Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali Kamacıoğlu aday oldu

Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanlığına aday oldu, ekibini tanıttı

Kamtek LTD. Direktörü Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Sanayi Odası seçimleri için başkanlığa aday olan Kamacıoğlu ekibini de tanıttı.

Kamacıoğlu yönetim kurulunda yer alan isimleri şöyle açıkladı:

"Mustafa Betmezoğlu, Mustafa Ersözlü, Sıla Eziç Aktunç, Sercan Görgüner Bahçeci, Abdullar Emirzade, Atilla Bulancak, Hasan Kaymakam, Hüseyin Ruso, Mehmet Çıldır, Metin Yılgın, Nihat Yılmaz, Ergün Oza, Mustafa Togay."

Sanayi Odası’nın vizyonuna yeni bir bakış açısı kazandırma, sanayinin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki payını arttırma misyonu ile yola çıktıklarını söyleyen Kamacıoğlu, bu yoldaki öncelikli vizyonlarının güçlü sanayi odası ve verimli sanayi üretimi olacağını kaydetti. Kamacıoğlu, temel ilkelerini şöyle duyurdu:

Saygınlık

Erişilebilirlik

Hesap verilebilirlik ve şeffaflık

Kapsayıcılık

Yenilikçilik

İş birliğine açık olmak...

Kamacıoğlu sanayiciler için hazırladıkları destek ve programları şöyle özetledi:

"Mikro (küçük) işletmelere hızlı destek programı,

Girişimcilik destekleri,

Kobi finansman destekleri,

İşletme geliştirme destekleri,

Yerel üretici kümeleme modelleri"

Kamacıoğlu'nun açıklamasının devamında şu sözler yer aldı:

"Bu konudaki uzun soluklu deneyimlerimizi sanayi odamız için katma değere dönüştürmek istiyoruz. Koronavirüs nedeni ile büyük ekonomik kayıba uğramış tüm esnafımızın yanında olacak finans modellerini belirledik.

İlk icraat olarak bu konuda çalışmalarımızı yürütüp sanayicimize can suyu olacak hibelerden faydalanmak için çalışma başlatacağız Sanayicimiz ve sanayimiz için anavatanımız türkiye cumhuriyeti ile daha iyi bir iş birlikteliği kurarak, sanayimizin gelişmesi için çalışmalarımızı hızlandırıp, bölgesel sanayilerimizin kendi kendine yetebilen modellerle yönetilmesini sağlayacağız. Bu model sonucunda sanayi bölgelerinin alt yapısını, çevre temizliklerinin veya oluşan lokal sorunların kendi içinde çözülmesini hızlandırmış olacağız.

Girdi maliyetlerinin düşürülmesi için yapılacak çalışmalarda, firmalarımızın çevre bölgelerdeki ekonomik aktörlerle rekabet edilebilir düzeye gelmesi hedeflenmektedir.

Çağdaş bir sanayi odası için sanayicilerin büroksaride oluşan işlemlerinin azaltılması hedeflenmektedir. Yerli üretimi arttırmak hedefindeyiz.”

Bu habere tepkiniz:



05/05/2021 19:08