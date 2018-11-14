Sanayi Odası’dan Teknopark Yasası uyarısı

Sanayi Odası, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın KKTC’de araştırma-geliştirme kültürünün, sanayi-üniversite işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi, katma değeri yüksek ve üst teknoloji ürünlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma yaratmak açısından büyük bir önemi bulunduğunu kaydetti.

Sanayi Odası, “ Ancak bu yasanın tek başına ülkemizde AR-GE eko-sistemi yaratamayacağı ve bir bütünün önemli bir parçası olduğu unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Sanayi Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasayla birlikte dikkate alınması gereken hususlar şöyle sıralandı:

“1.AR-GE ile İlgili Diğer Mevzuatın Hazırlanması: Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Yasa Tasarısının en kısa sürede Cumhuriyet Meclisinde görüşülerek, yasalaşması.

2. Destek Eko-Sistemi İçin Mevzuatın Hazırlanması: Gelir ve Kurumlar Vergisi Yasa Tasarılarında değişiklik yapılarak, teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesi.

3. Mevzuat ve Teşviklerde Türkiye’nin Baz Alınması: Teknopark, AR-GE ve vergisel mevzuatlarda Türkiye Cumhuriyeti’nin mevzuatı dikkate alınmalı, TC’nin altında kalacak her hangi bir mevzuatın, ülkemize teknoloji transferi sağlayacak yatırımların çekilememesine ve ülkemizdeki girişimcilerin ise başka ülkelere gitmesine neden olacağı unutulmamalıdır.

4. TÜBİTAK Desteklerinin KKTC’de Açılması: Başta sanayi sektörü olmak üzere TÜBİTAK’ın AR-GE ve teknolojik gelişime yönelik desteklerinin, KOBİGEM örneği dikkate alınarak ülkemizde de girişimcilerin istifa etmesinin sağlanması”.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi’nde tüm siyasi partilerin desteğiyle kabul edilmesinin KKTC’de AR-GE ve teknoloji konusunda partiler üstü bir anlayışın olduğunu gösterdiği ifade edilen açıklamada, “Önümüzde süreç içerisinde ilgili sivil toplum örgütlerinin de görüşlerini daha fazla dikkate alınmasıyla birlikte Kıbrıs Türkünün araştırma-geliştirme, teknoloji transferi ve teknolojik ürün üretimi konusunda yapısal bir reform yapılmış olacaktır” denildi.

Sanayi Odası, yasanın oluşmasında emeği bulunan eski ve mevcut tüm bürokratlara, uzmanlara, bakanlık personeli, sivil toplum örgütü ve üniversite temsilcilerine, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’ye, Başbakan Tufan Erhürman’a, Ekonomi Komitesi Başkanı Fikri Toros ve tüm komite üyelerine ve milletvekillerine teşekkür etti ve AR-GE ekosisteminin KKTC’de oluşması için gerekli olduğunu ifade ettikleri diğer hususlar konusunda desteklerini talep etti.