Sanayi Odası’ndan LTB Paylaşım Mutfağı’na gıda desteği

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18/12/2023

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Sanayi Odası’ndan LTB Paylaşım Mutfağı’na gıda desteği


 Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Paylaşım Mutfağına, 12-18 Aralık Yerli Ürünler Haftası kapsamında gıda desteğinde bulundu.

LTB’den verilen bilgiye göre, yoksulluk sınırı altında olan bireylere yemek hizmeti sunmak maksadıyla oluşturulan Paylaşım Mutfağı’na KTSO altında destekte bulunan yerel üretim yapan şirketler şöyle:

“Ektam Kıbrıs Ltd, Mustafa Hacı Ali Ltd., Birel Sütçülük, Gülgün Süt Ürünleri, Ustam Ltd, Can-Ser Ltd, Bülent Çıraklı Ltd, Yusuf Akmandor Süt Ürünleri Ltd.”

Bu arada, ürünlerin teslim edilmesi sırasında KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Bandabuliya'da bulunan Paylaşım Mutfağı'nı ziyaret etti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile görüşen Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, desteklerinin devam edeceği mesajını verdi.

Başkan Harmancı da Sanayi Odası’na teşekkür ederek, özellikle Yerli Ürünler Haftası’nda yapılan bu katkının çok değerli olduğunu ifade etti.

18/12/2023 13:36
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TAGS: haber, kıbrıs
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