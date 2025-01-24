Sanayi ürünleri ihracatına 7 yılda, 47.6 milyon TL destek

Sanayiciler ihracat edilen ürünler için sağlanan teşvik primi ile hava ve kara navlun desteklerinin yetersiz kaldığına işaret ediyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Dış Ticaret Şubesi verilerine göre 2018-2023 yılları arasında ihraç edilen sanayi ürünlerine 47 milyon 630 bin 239 TL destek sağlandı. Veriler, söz konusu miktarın 6 milyon 508 bin 636 TL’lik kısmını %14’lük teşvik priminin oluşturduğunu gösteriyor.

Kara navlun desteği için ödenen 39 milyon 322 bin 887 liralık miktar en yüksek kalemi oluştururken, hava navlun için 1 milyon 798 bin 717 TL sağlandı.

Bakanlık verilerine göre 2024’te ihraç edilen sanayi ürünlerine sağlanan destek 23 milyon 395 bin 239 TL oldu. Bunun; 1 milyon 659 bin liralık kısmını %14’lük teşvik primi, 887 bin liralık kısmını hava navlun desteği, 20 milyon 850 bin liralık kısmını da kara navlun desteği oluşturdu.

NARENCİYEDEN ÇOK UZAK

Resmi veriler, özellikle 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında “komik” sayılacak düzeyde destek sağlandığına işaret ederken, çok yüksek oranda iş olanağı ve katma değer sağlayan sanayiye sağlanan desteğin, narenciyeye sağlanandan çok uzak kaldığı dikkati çekiyor.

Dış Ticaret Şubesi verileri, narenciyeye ihracatına 2022-2023 sezonunda 49,3 milyon lira; 2023-2024 sezonunda da 34 milyon lira ihracat teşvik primi ödendiğini gösteriyor.

ENERJİ MALİYETLERİ ARTTI

Öte yandan, Sanayi üretim koşullarını iyileştirmek ve enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla 13 yıl önce başlatılan elektrik teşvikleri, geçen zaman içinde etkisini yitirmiş ve neredeyse tamamen ortadan kalktığından şikayet eden sanayiciler, 2011 yılında %28,6 gibi etkili bir seviyede başlayan teşvik oranının, 2024’te %1,1’e kadar düştüğüne işaret etti.

Sanayiciler enerji maliyetlerini kendi imkanlarıyla karşılamak zorunda kalırken, üretim maliyetleri hızla yükselerek, rekabet gücünün zayıfladığını söylüyor.