Sanayicilerle esnaf ve zanaatkarlar çarşamba günü eylemde

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), “üretimde yaşanan sıkıntılara duyarsızlaştığı” gerekçesiyle hükümeti protesto için çarşamba günü Lefkoşa'da ortak eylem yapacak.

Sanayiciler, esnaf ve zanaatkarların Lefkoşa Başbakanlık ışıklarındaki saat 10.00’da başlayacak.

KTSO ile KTEZO bugün Sanayi Odası'nda düzenledikleri basın toplantısında eyleme giden süreç hakkında basın mensuplarını bildirdi. Toplantıda ayrıca sektörlerdeki sorunlar ele alınarak, yapılması gerekenler ele alındı.

Basın toplantısında, KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç, KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci ve KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga söz aldı.

Oda yetkilileri, “son dönemde hükümetin politikaları nedeniyle üretim maliyetinin katlanarak arttığını ancak hiçbir tedbirin alınmadığını ve gerekli duyarlılığın gösterilmediğini” savundu. “Yerli istihdama desteğin unutulduğunu, elektrikte teşvikin sıfırlandığını ve yenilebilir enerjide sanayinin önü tıkandığını, sanayi bölgelerinde çöp sorunları ve altyapı eksiklikleri olduğunu” öne süren yetkililer, bunların işlerin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirtti. Oda yetkilileri, tüm sanayicilere, esnaf ve zanaatkarlara ve halka eyleme katılım çağrısında bulundu.

- Kamacıoğlu: “Bugüne kadar hep diyalog yolu kurduk. Ancak her sabrın bir sonu var”

KTSO Başkanı Kamacıoğlu, Sanayi Odası olarak bugüne kadar hep pozitif bir şekilde, sabırla ve diyalog yoluyla sanayicilerin haklarını korumaya çalıştıklarını kaydederek, “Ancak her sabrın bir sonu var. Maalesef artık gelinen noktanın sokaklara dökülüp, en azından sanayicinin varlığını ve ekonomik sıkıntılarını gösterme vaktidir.” dedi.

Kamacıoğlu, mücadelelerinin sadece hayatta kalmak, tesislerini korumak ve bu kadar yıldır çalıştırdıkları işyerlerini ayakta tutabilmek için olduğunu belirterek, gerekli önlem ve desteğin verilmemesi halinde kapatmalarının artarak devam edeceğini öne sürdü.

Görevde bulunduğu 3 yılda sanayici sayısını artıramadıklarını ancak sayıyı korumak için çalıştıklarını söyleyen Kamacıoğlu, artık söylemekle olmayacağını anladıklarını ve eyleme geçme kararı aldıklarını belirtti. Kamacıoğlu şunları kaydetti:

“En son sanayi için yapılan yardım 2015 yılında bir hibe programı aracılığıyla olmuş. Onun dışında bir yardım yok. Her sektöre verilen sosyal sigorta prim desteği dışında sanayiye özel destek yok. 2010 yılında 10 kuruş olan ve yüzde 33’e tekabül eden bir elektrik fatura desteğimiz var iken şu anda bu yüzde 0,1’lere düştü. Artan elektrik maliyetleriyle uğraşıyoruz.”

Kamacıoğlu, ürettikleri her ürünün rekabete uygun hale getirildiğine de dikkat çekerek, piyasadaki yerli ürünlerin fiyatlarına bakılması çağrısında bulundu. Kamacıoğlu, ülkede pahalılığın giderilmesinin çaresinin sanayiyi güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Hükümetle yürütülen toplantılarda hiçbir zaman olumsuz cevap almadıklarını ancak taleplerine yönelik hiçbir gelişmenin de olmadığını öne süren Kamacıoğlu, sanayinin kendi elektriğini üretmesine yönelik finansmanı bulunmuş projelerinin “arazi verilmemesi” nedeniyle yapılamadığını ileri sürdü.

- Ardıç: “Sorunlar aynı ancak esnaf daha da çok etkileniyor”

KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç da sorunlarının aynı olduğunu ancak küçük ölçekli esnafın bu yaşananlardan daha da kötü etkileniyor olduğunu kaydetti. Ardıç, tüm esnafı eyleme davet etti.

- Tulga: “Sanayi ve esnaf ilk defa birlikte eylem yapıyor”

Sanayi ve esnafın ilk defa birlikte sokağa iniyor olduğuna dikkat çeken KTEZO Genel Koordinatörü Tulga ise, “politikalardan dolayı maliyet öyle bir noktaya geldi ki değil rekabet etmek, işletmeleri ayakta tutmak mümkün değildir.” dedi.

Asgari ücretin artıyor olduğuna ancak bunun alım gücünü artırmadığına işaret eden Tulga, asgari ücretin bir vergi politikasına dönüştüğünü savundu ve sadece maaş artırarak ilerlenemeyeceğini söyledi. Hükümetten destek beklediklerini kaydeden Tulga, “Üretiyoruz ama yalnızız. İnatla üretiyorken bir destek arayışındayız.” dedi.

Tulga, sorunlarına farkındalık yaratmak adına ve “bir üretiyoruz” demek adına eyleme Kıbrıs’ın her tarafından üyelerin ve çalışanların geleceğini belirtti.

- Bahçeci: “Üretim olmadan bir toplum var olamaz”

KTSO Asbaşkanı Bahçeci de, sanayicinin aslında ihtiyacı olan destek, koruma veya teşviklerin hep göz ardı ediliyor olduğunu savunarak, üretim olmazsa bir toplumun var olamayacağını söyledi.

Bahçeci, “Artık sesimizin daha gür çıkması kaçınılmazdı.” diyerek, üretim kesiminin artık tükenme noktasına geldiğini savundu. Bahçeci, çocuklarının göç etmemesi için, ülkeye sahip çıkmak için eyleme gidiyor olduklarını belirtti. Sanayicinin ayakta kalmasının toplumun ayakta kalması demek olduğunu kaydeden Bahçeci, üretime, ülkeye önem veren herkesin eylemde olması gerektiğini söyledi.

Eyleme ilişkin yapılan yazılı basın açıklamasında, odaların talepleri şu şekilde açıklandı:

“Elektrik teşviki ve yenilenebilir enerji kullanımı için üreticinin önünün açılması, sigorta prim desteği ve yerli istihdamın desteklenmesi, kapasite ve Kalitesi ile kendini kanıtlamış yerli üretim için sektörel bazda koruma politikalarının uygulanması, düşük faizli veya faiz destekli finansman imkânlarının hazırlanması, yerli üreticiye yatırım kolaylığının sağlanması ve yatırımın desteklenmesi, ihracatın artırılması için sektörel teşviklendirme politikalarının geliştirilmesi”