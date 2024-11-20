Sanayicilerle esnaf ve zanaatkarlar eylemde

KTSO ile KTEZO, "üretimde yaşanan sıkıntılara duyarsızlaştığı” gerekçesiyle hükümeti protesto için Başbakanlık ışıklarında eylemde.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), “üretimde yaşanan sıkıntılara duyarsızlaştığı” gerekçesiyle hükümeti protesto için Lefkoşa'da ortak eylem düzenliyor.

Sanayiciler, esnaf ve zanaatkarların Lefkoşa Başbakanlık ışıklarındaki eylemi saat 10.00’da başladı.