Sanayicilerle esnaf ve zanaatkarlar eylemde

KTSO ile KTEZO, "üretimde yaşanan sıkıntılara duyarsızlaştığı” gerekçesiyle hükümeti protesto için Başbakanlık ışıklarında eylemde.

ads ads ads
20/11/2024

ads
Sanayicilerle esnaf ve zanaatkarlar eylemde

KTSO ile KTEZO, "üretimde yaşanan sıkıntılara duyarsızlaştığı” gerekçesiyle hükümeti protesto için Başbakanlık ışıklarında eylemde.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), “üretimde yaşanan sıkıntılara duyarsızlaştığı” gerekçesiyle hükümeti protesto için Lefkoşa'da ortak eylem düzenliyor.

Sanayiciler, esnaf ve zanaatkarların Lefkoşa Başbakanlık ışıklarındaki eylemi saat 10.00’da başladı.

20/11/2024 10:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: sanayici, esnaf
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.