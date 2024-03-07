Sanayideki yangının sebebi belli oldu! 3 kişi tutuklandı

Dün saat 17.20 sıralarında, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Işıl Reklam isimli iş yerinde meydana gelen yangın tamamen söndürüldü.

Yangın sonucu iş yeri içerinde bulunan tüm mobilya eşyaları ve döşeme malzemeleri tamamen yanarak zarar gördü.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma ekipleri ve Bölge Belediyelerinden su tankerleri ile müdahale edilerek tamamen söndürüldü

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, yangının iş yeri içerisinde elektik uzatma kabloları kullanılarak yapılan kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı sırada kabloların aşırı ısınması sonucunda döşeme malzemelerinin alev alması neticesinde meydana geldiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında tedbirsizlik sonuca yangına sebep verdiği tespit edilen 3 işçi tutuklandı.