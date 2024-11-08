Sanayiye verilen elektrik teşvikleri 13 yılda eridi

Sanayi üretim koşullarını iyileştirmek ve enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla 13 yıl önce başlatılan elektrik teşvikleri, yıllar içinde etkisini yitirerek neredeyse tamamen sona erdi. 2011-2016 yılları arasında sanayicilere nefes aldıran ve maliyet yükünü hafifleten teşvikler, 2018’den sonra güncellenmedi ve 2024 yılı itibarıyla teşvik oranı %1,1 gibi tarihi bir dip seviyesine geriledi.

2011 yılında %28,6 oranında sağlanan teşvikler, sanayiciler için enerji maliyetlerini karşılamada önemli bir destek sağlamıştı. Ancak bugün teşviklerin yok denecek seviyeye inmesiyle, sanayiciler artan enerji maliyetlerini kendi imkanlarıyla karşılamak zorunda kalıyor. Bu durum, sanayi sektörünün rekabet gücünü zayıflatıyor ve sürdürülebilir üretim açısından ciddi riskler barındırıyor.

Sanayicilerden Çağrı: Yeni Enerji Politikalarına İhtiyaç Var

Sanayiciler, üretim maliyetlerindeki bu artışın önüne geçebilmek ve rekabet gücünü yeniden kazanabilmek için etkin enerji politikalarına duyulan ihtiyacı vurguluyor. Teşviklerin azalmasıyla birlikte enerji maliyetlerinin yükselmesi, sektörde yenilikçi enerji çözümlerinin önemini artırıyor. Sanayiciler, sürdürülebilir bir üretim ortamı sağlanabilmesi için yeni enerji teşvikleri ve politikalarının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.