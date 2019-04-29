Sanchez Koalisyon İçin Açık Kapı Bıraktı

İspanya'da pazar günü yapılan erken genel seçimleri kazanan Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, liberal sağdaki Vatandaşlar (C's) Partisi ile olası bir koalisyon için açık kapı bıraktı.

Seçimlerden galip çıkan ve 11 yıl aradan sonra İspanya'da yine 1. siyasi parti konumuna gelen PSOE'nin lideri Sanchez, partisinin Madrid'deki genel merkez binasında balkon konuşması yaptı.

Sanchez, tüm İspanyolların hükümeti olacaklarını vurgulayarak, "Sol görüşümüzle tüm siyasi partilere elimizi uzatacağız." dedi.

PSOE binasının altında toplanan sosyalistlerin, Vatandaşlar Partisi lideri Albert Rivera'ya yönelik attığı "Rivera ile hayır. Hayır, hayırdır" sloganı üzerine ise Sanchez "Sizi duydum. Biz, onlar (Vatandaşlar Partisi) gibi yapmayacağız, 'Kesin anlaşma yapmayacağız' diye şart koymayacağız. Sadece tek bir şart koyacağız. Anayasaya saygı ve sosyal adalet." ifadesini kullandı.

Sanchez'in bu sözleri, seçim öncesinde seçmenlerine "Sanchez'li PSOE ile asla anlaşma yapmayacağım" diyen Albert Rivera'ya açık kapı bırakmak olarak yorumlandı.

Katalonya'daki bağımsızlık girişimleri için "buluş", aşırı sağcı Vox Partisine yönelik diktatör Franco dönemiyle bağlantılı olarak "geri dönüş" benzetmeleri yapan ve sağ görüşlü Halk Partisi ve Vatandaşlar Partisinin, Katalonya sorununa karşı tepki oyu istemesini eleştiren Sanchez, "Buluş, tepki ya da geri dönüş istemediğimizi belirten bir mesaj gönderdik. Geleceğe bakan ve ilerleyen bir ülke istiyoruz." diye konuştu.

"Geçmiş kaybetti, gelecek kazandı." değerlendirmesinde bulunan Sanchez, önceliklerini, "eşitsizlikle mücadele etmek, birlikte yaşamı daha üst seviyelere çıkarmak, yolsuzluğa son vermek ve Avrupa Birliği (AB) yanlısı bir politika izlemek" diye sıraladı.

UNİDAS PODEMOS "SOL KOALİSYON" İSTEDİ

Öte yandan seçimlerde 42 milletvekili çıkaran, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos lideri Pablo Iglesias da seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında, Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez'e telefon ederek tebrik ettiğini söyledi.

Unidas Podemos'un, Haziran 2018'de kurulan PSOE'nin azınlık hükümetine dışarıdan destek verdiğini hatırlatan Iglesias, bu sefer koalisyon hükümeti istediklerini ifade etti.

Iglesias, "Bu seçimlerin en önemli sonucu, iki partiden oluşan sol blok, 3 siyasi partiden olan sağ bloğu geçmiştir. Daha iyi bir sonuç hoşumuza giderdi ama hedefimizi gerçekleştirecek bir sol hükümet için bu sonuç yeterli. Şimdi aşırı sağ ile sağı frenlemek ve bir sol hükümet için çalışacağız. Bizim arzumuz sol koalisyonda çalışmaktır. Konuşacak çok şey var." dedi.

RİVERA'YA GÖRE SANCHEZ VE IGLESİAS HÜKÜMETİ KURMAK İÇİN ANLAŞTI

Bu arada Vatandaşlar Partisi lideri Albert Rivera da partililere hitaben yaptığı konuşmada, hükümeti kurmak için Sanchez ve Iglesias'ın anlaştığını öne sürerek, partisinin muhalefette kalacağını kaydetti.

Ülkede son yapılan 2016 seçimlerinde 32 olan milletvekili sayısını 57'ye çıkardıklarını vurgulayan Rivera, "Bugün kötü bir haber var. Sanchez ve Iglesias bağımsızlık yanlılarıyla birlikte hükümet kuracaklar. Ama aynı zamanda iyi de bir haber var. Bu da anayasa yanlılarını birleştiren Vatandaşlar Partisinin, kazanan ve geleceğe dönük projesidir." görüşünü dile getirdi.

SANCHEZ'İN, HÜKÜMETİ KURMAK İÇİN ÖNÜNDE İKİ ZORLU ALTERNATİF VAR

İspanya'da pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından oluşan siyasi tabloda, PSOE lideri Sanchez'in, Başbakan olarak devam etmesine kesin gözüyle bakılırken, hükümet kurmak için önünde iki alternatif bulunuyor.

Bunlardan ilki sol blok olarak adlandırılan, PSOE, Unidas Podemos ve Compromis'in bağımsızlık yanlısı siyaset yapan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Partisini ikna etmesi olarak öne çıkıyor. Böyle bir anlaşmada 181 milletvekiline sahip olacak Sanchez, 350 sandalyeli mecliste çoğunluğu elde edebiliyor.

Ancak ERC'nin bağımsızlık talebiyle bağlantılı referandum isteminden vazgeçmemesi, PSOE lideri Sanchez'in de "Sosyalist hükümet döneminde asla bir Katalonya Cumhuriyeti ve referandum olmayacak." demesi, iki siyasi parti arasındaki olası anlaşmayı zorlaştırıyor.

Sanchez için ikinci olasılık ise geçmişte desteğini aldığı Rivera'yı ikna ederek, bir PSOE-C's (toplamda 180 milletvekili) koalisyon hükümeti kurmak olarak gözüküyor. Burada da Albert Rivera'nın seçim öncesinde seçmenlerine vadettiği "Asla Sanchez'li bir PSOE ile anlaşmayacağım." sözü en büyük engeli oluşturuyor.

MECLİS VE SENATO'DAKİ SANDALYE DAĞILIMI

Açılan sandıkların yüzde 99,7'sine göre, 350 sandalyeli Meclis'teki dağılım şöyle oluştu:

"Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 123, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 66, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) Partisi 57, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 42, aşırı sol görüşlü Vox 24, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 15, Katalonya için Birlik (Junts) 7, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6 ve ülkedeki diğer özerk yönetimlerde faaliyet gösteren küçük siyasi partilerden EH Bildu 4, Navarra (NA+) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Compromis 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1."

Açılan sandıkların yüzde 95'ine göre, 208 sandalyeli Senato'nun dağılımı ise "PSOE 122, PP 55, ERC 10, PNV 9, C's 3, NA+ 3, Junts 2, EH Bildu 1, CC 1, Gomera Sosyalist Grubu (ASG) 1, Melilla için Koalisyon (CpM) 1." şeklinde oldu.

2016 YILINDAKİ GENEL SEÇİMLERDE MECLİS VE SENATO'DAKİ DAĞILIM

Bu arada, 2016 yılındaki genel seçimlerde siyasi partilerin Meclis'teki dağılımı şöyleydi:

"PP 137, PSOE 85, Unidas Podemos 45, C's 32, En Comu Podem (Katalonya'da faaliyet gösteriyor) 12, Compromis 9 (Valensiya'da faaliyet gösteriyor), ERC 9, Katalonya Avrupa Demokrat Partisi (PDeCat) 8, En Marea (Galisya'da faaliyet gösteriyor) 5, PNV 5, EH Bildu (Bask bölgesinde faaliyet gösteriyor) 2, Kanarya Koalisyonu (Kanarya Adaları'nda faaliyet gösteriyor) 1."

Aynı seçimlerde siyasi partilerin Senato'daki dağılımı da "PP 130, PSOE 43, ERC 10, Unidas Podemos 8, PNV 5, En Comu Podem 4, Compromis 3, PDeCat 2, En Marea 1, ASG 1, Bağımsız Herrena Grubu (AHI) 1." şeklinde olmuştu.