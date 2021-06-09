Sandal İle Mersin’den KKTC’ye Çıkan 10 Suriyeliden 1’i Yakalandı, 9’u Aranıyor

Dün akşam saat 21:00 sıralarında Gazimağusa’da Suriye uyruklu bir mülteci yakalandı.

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09/06/2021

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Sandal İle Mersin’den KKTC’ye Çıkan 10 Suriyeliden 1’i Yakalandı, 9’u Aranıyor

Dün akşam saat 21:00 sıralarında Gazimağusa’da Suriye uyruklu bir mülteci yakalandı.

Mersin’den balıkçı teknesi ile KKTC’ye  gelen 10 suriyeli mülteci bilinmeyen bir köyün sahil kenarına çıktıkları, daha sonra ise Gazimağusa’da bir bölgeye girdikten sonra birbirlerini kaybettikleri gelen bilgiler arasında olup 1 kişinin GKRY’ye geçmeye çalıştığı esnada yakalandığı ve 9 kişinin arandığı bildirildi. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.(MHA)

09/06/2021 09:18
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TAGS: mersin, kktc, mülteci
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