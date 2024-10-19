Sandalyede otururken hayatını kaybetti!

Güzelyurt’ta sakin Niyazi Akşit (65) dün 19.00 sıralarında, ikametgahının bahçesinde sandalyede oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Akşit'in cansız bedeni üzerinde yapılan doktor muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

Yine dün, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da bir kumarhanede GKRY’de sakin Loizos Kosma (89) aniden rahatsızlandı ve otelin önünde bulunan aracına bindirildiği sırada yaşamını yitirdi. Bu olayda da cansız beden üzerinde yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebinin otopsi ile belirleneceği kaydedildi. Bu olayda da soruşturma sürüyor.