Sandalyeden düştü ağır yaralandı

Dün İskele'de bir sandalyeden düşüp başını çarpan 43 yaşındaki adam yoğun bakıma kaldırıldı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 22:30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir bar içerisinde müşteri olarak bulunan Abbas NIAGHIHA(E-43), sandalye üzerinde cep telefonu ile video çektiği esnada, dengesini kaybedip yere düşmesi sonucu başını yere çarparak ağır şekilde yaralandı

43 yaşındaki adam ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı

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19/07/2022 14:13