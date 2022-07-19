Sandalyeden düştü ağır yaralandı
19/07/2022
Dün İskele'de bir sandalyeden düşüp başını çarpan 43 yaşındaki adam yoğun bakıma kaldırıldı
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 22:30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir bar içerisinde müşteri olarak bulunan Abbas NIAGHIHA(E-43), sandalye üzerinde cep telefonu ile video çektiği esnada, dengesini kaybedip yere düşmesi sonucu başını yere çarparak ağır şekilde yaralandı
43 yaşındaki adam ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı