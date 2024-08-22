Sander Berge'den yeni takımına 6 yıllık imza

Fulham, Sander Berge'yle 1 yılı opsiyonlu 6 yıllık sözleşme imzaladı.



Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada bonservis detaylarına ilişkin bir bilgi paylaşılmazken İngiliz basınında yer alan haberlerde transferin bonuslarla birlikte 25 milyon sterlin karşılığında tamamlandığı belirtildi.



Berge'nin Fulham'da 16 numaralı formayı giyeceği açıklandı.



Transfere ilişkin Berge, "Harika hissediyorum. Birkaç haftadır görüşmeler devam ediyordu ve sonunda bu güzel stadyumda, bu formayla oturuyorum ve geleceğimin burada olduğunu biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Sander Berge, Transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

SANDER BERGE KİMDİR?

Futbol kariyerine ülkesi Norveç'te başlayan Sander Berge, Asker ve Valerenga formalarını giydi.



2016/17 sezonunda Belçika ekibi Genk'e transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'e Sheffiled United'la adım attı. Berge, İngiltere'de son olarak Burnley forması giyiyordu.



Kariyeri boyunca oynadığı takımlarda toplam 306 maçan 26 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 24 gol ve 19 asist kaydetti.

FULHAM'IN 4. TRANSFERİ

İngiltere Premier Lig'de Fulham, Sander Berge'yle birlikte bu sezonki 4. transferini yaptı.



Londra ekibi, daha önce Arsenal'den Emile Smith Rowe'la kulüp rekorunu kırarken Jorge Cuenca ve eski futbolcusu Ryan Sessegnon'u kadrosuna kattı.