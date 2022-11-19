Sandık Seçmen Listeleri Asılıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Aralık'ta yapılacak “Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri” ile ilgili Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçelerine ait Sandık Seçmen Listeleri’nin yarın askıya alınacağını bildirdi.

YSK'nın 9 numaralı duyurusuna göre, listelerin askıya alınacağı yerler ve seçim çevrelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetveller, yarın Bayrak Radyosunda okunacak ve yarından itibaren 26 Kasım Cumartesi gününe kadar Yüksek Seçim Kurulu’nun “ysk.mahkemeler.net” ve Mahkemelerin “www.mahkemeler.net” adresli web sitelerinde yayımlanacak.

Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele ilçelerine ait olan cetveller, sabah 08.00 ana haber bülteninden sonra; Girne, Güzelyurt ve Lefke ilçelerine ait olanlar, 18.30 ana haber bülteninden sonra Bayrak Radyosu’nda okunacak.

Sandık Seçmen Listeleri, 26 Kasım tarihine kadar 7 gün süre ile askıda kalacak. Bu süre içerisinde listeler saat 09.00’dan 18.30’a kadar incelenebilir ve itiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 17.30’dan 18.30’a, Cumartesi günü saat 09.00’dan 10.00’a ve 17.30’dan 18.30’a, Pazar günü ise saat 09.00’dan 10.00’a ve 16.00’dan 17.00’ye kadar, listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş bulunan kimseler vasıtasıyla veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilir.

İtiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerekir. “Yazılı delil”, kimliğini ve yurttaşlığını belgelemek bakımından kimlik kartını veya pasaportu; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mühürünü taşıyan yazılı bir belgeyi anlatır.

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19/11/2022 12:15