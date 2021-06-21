Saner: 50 bin Sinovac aşısı daha Cuma günü ülkemize gelecek

Başbakan Ersan Saner, Türkiye'den gönderilen 50 bin doz Sinovac aşısı için teşekkür etti.

25 Haziran Cuma günü 50 bin Sinovac aşısının daha KKTC'ye geleceğini dile getiren Saner, "Bu iki parti ile birlikte Türkiye’den ülkemize gönderilen aşı miktarı 340 bine ulaşmış olacak" dedi.

Saner, bir an önce halkın büyük çoğunluğunu aşılamak ve ekonominin düzlüğe çıkması için turizm, yükseköğrenim ve emlak sektörlerinin tam devreye girmesini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Ersan Saner’in açıklaması şöyle:

Türkiye’den, Devletimize aşı desteği artarak devam ediyor. Bu gece 50 bin Sinovac aşısı daha gelmiş bulunuyor. 25 Haziran Cuma günü 50 bin Sinovac aşısı daha ülkemize gelmiş olacak. Bu iki parti ile birlikte Türkiye’den ülkemize gönderilen aşı miktarı 340 bine ulaşmış olacak. Hedefimiz, bir an önce halkımızın büyük çoğunluğunu aşılamak ve ekonomimizin düzlüğe çıkması için çok önemli olan turizm, yüksek öğrenim ve emlak sektörlerimizin tam olarak devreye girmelerini gerçekleştirmektir. Anavatan Türkiye’ye bir kez daha her alandaki desteği için siz halkımız ve hükümetimiz adına teşekkür ederim.

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21/06/2021 22:41