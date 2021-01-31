Saner: 7 doktor alınacak…

Hüseyin Ekmekçi’nin hazırlayıp sunduğu Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Günaydın Haber Kıbrıs programına katılan Başbakan Ersan Saner, test sayısını 3 bin bandına çıkartacaklarını pandemi ile mücadele kapsamında 7 doktor alınacağını söyledi.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Saner, test sayısının 3 binden aşağıya düşmeyeceğini kaydetti.

Başbakan Saner, sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmek için 7 sözleşmeli doktor alınacağını duyurdu. Bakanalar Kurulu’nun yarın 7 sözleşmeli doktor için karar üreteceğini kaydeden Saner, 7 doktorun pandemi ile mücadelede görev alacağını ekledi.

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31/01/2021 11:39