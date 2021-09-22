Saner Acil Durum Hastahanesi’ni ziyaret etti

Başbakan Ersan Saner bugün Acil Durum Hastahanesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başbakan Ersan Saner’i Acil Durum Hastahanesine gelişinde Acil Durum Hastahanesi Başhekimi Dr Erol Uçaner karşıladı.

Tüm dünyayı saran ve ülkemizi de etkileyen salgını sebebi ile KKTC halkının sağlık ihtiyacının salgın koşullarında karşılanabilmesine katkı sağlamak üzere geçen yıl bu aylarda yapımına başlanan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile üç ay gibi kısa bir sürede inşaası tamamlanarak halkın hizmetine sunulan Acil Durum Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Başbakan Ersan Saner “Bugün, sadece bir hastene ziyareti yapmıyorum. Büyük bir mücadelenin, insan üstü bir gayretin, toplumsal bir kavganın, fedakarlığın merkezine konuk oluyorum.” dedi

“Büyük bir gururla söylemek isterim ki, pandemiyle mücadelede gelinen nokta, ciddi bir emek ve özverinin sonucudur.”diyen Başbakan Saner “Bilimi öne koyduk, Sağlık Üst Kurulu’na güvendik, gerekli desteği verdik.

Geldiğimiz aşamada, rakamlar ciddi bir başarıya işaret ediyor. Bu siyasi bir başarı değil, toplumsal bir başarıdır.

Bizler sadece, bilimi temel alan, uluslararası dayanağı olan kararların uygulanmasına destek olduk, önünü açtık.” dedi

Acil Durum Hastanesi’nin ortak bir mücadelenin simgesi olduğuna da vurgu yapan Başbakan Saner destek olmaya, güç katmaya devam edeceğinin de altını çizdi

“Ülke kapanmadan, ekonomik faaliyetlere ara vermeden, sağlık alanından da taviz vermeden yönetiyoruz. Yönetmeye de devam edeceğiz.” diyen Başbakan bu mücadelede vatandaşlara da çok iş düştüğünü belirterek “Vatandaşlarımız da bu mücadelenin bir parçası olduğu bilincini asla terk etmemelidir.Maske ve mesafe, bizleri koruyan en önemli araçtır” dedi.

Birçok ülkenin ulaşmakta sıkıntı çektiği aşı konusunda, Anavatan Türkiye’nin çok önemli bir destek verdiğini ve bu bağlamda 543 bin doz aşıyı ülkemize gönderdiğini belirten Başbakan, gelen aşılarla halkımızın %55nin aşılanmış durumda olduğuna işaret ederek “Sinovac ile başlayan aşılama sürecimiz, dünya sağlık örgütünün önerileri doğrultusunda devam ediyor. “dedi.

Başbakan Saner konuşmasına şöyle devam etti : “Gençlerimiz, aşı konusunda daha hassas bir şekilde toplumsal mücadeleye destek vermeli. Aşısız kimse kalmamalı. Bunu Başbakan olmaktan öte, bilime, bilimsel çalışmalara inanan biri olarak söylüyorum.

Bu ziyaretle, pandemiyle mücadeleye büyük bir fedakarlıkla destek veren tüm doktor, hemşire, sivil görevli, belediye çalışanı, polis, herkese teşekkür ediyorum.

Bu süreci başarıyla tamamlamak için elimizden gelen katkıyı bilimsel temelde, memleket sevgimizle koymaya devam edeceğiz.”

Hastahane Başhekimi Erol Uçaner ise yaptığı konuşmada “ziyareti ve sürekli desteği için Sayın Başbakanımız Ersan Saner’e teşekkür ederim.

Buradaki ekipler çok da kolay bir süreç yaşamadı. Her aşamada sorunsuz bir lojistik destekle sağlık ordusunun yanında olunması gerekiyor.

Bizler en zor anlarda dahi büyük bir fedakarlıkla görevimizin başında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Ziyareti ile bizlere güç ve moral veren sayın Başbakan Ersan Saner’e teşekkür ederim.”dedi

Başhekim Erol Uçaner ziyaret sırasında Başbakan’a hastahane çalışmaları hakkında kısa bir birifing vererek pandemic hastahanesindeki işleyiş sürecini anlattı. Daha sonra yeni yapılan Yoğun Bakım bölümünde de incelemelerde bulunan Başbakan hastalarla güvenli alanda görüşerek selamlaştı ve onlara moral verdi. Başbakan Saner’e yeni alınan cihazlar hakkında da bilgi verilerek anjiyo ve MR cihazının da devreye alındığı aktarıldı.

Başbakan Saner ziyaret esnasında Acil Durum Hastahanesinde görev yapan personel ile de görüşme imkanı bularak sorunlarını dinledi ve sorunların çözümü yönünde görüş alışverişinde bulundu.

Başabakan'ın ziyareti sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Başhekim Erol Uçaner şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sn Başbakan Ersan Saner ve ekibi Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti.

Hastane ile ilgili bilgi verip, hem hizmetlerin içeriklerini ,hem hastane işleyişini ,yapılan yeni yoğun servisinin son halini, eksik personel, gerekli alt yapı çalışmalarının içeriklerini de rapor halinde ilettik.

Kendisine ve ekibine tekrardan teşekkür ederiz."

Bu habere tepkiniz:



22/09/2021 16:46