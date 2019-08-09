Saner: Akıncı Rum tarafından gelecek önerileri dirayetle karşılamalı

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmeden bir beklentisinin olmadığını ifade etti.

Sabah Haber’e konuk olan Ersan Saner, Kıbrıs konusuyla ilgili görüşmelerin 50 yıldır devam ettiğine vurgu yaparak, “Daha nice Akıncı’lar, daha nice bizim Kıbrıslı Türk Cumhurbaşkanlarımız bu masa etrafında dirsek çürütmeye devam edecek” dedi.

Kıbrıs sorununun temelinde Rumların Kıbrıslı Türklerle hiçbirşeyi paylaşmama mantığının yattığını söyleyen Saner, bunun en son örneğinin Hidrokarbon yatakları konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ortak komite kurulma önerisini ret etmek olduğunu söyledi.

Saner Rum tarafının hidrokarbon bulunduktan sonra Kıbrıslı Türklerle paylaşım yapacağız söylemlerine karınlarının tok olduğunu da ifade ederek, “bu konuda ayaklarımız yerine basmalı “ ifadelerini kullandı

Saner, “ 50 yıldır devam eden görüşmelerden çözümlenmeyen bu sorunları siz bizim adımıza çözeceksiniz de, bizim için onu yapacaksınız, bunu yapacaksınız, bizim bu laflara karnımız tok. Dolayısıyla bu konuda ayaklarının yerine basması gerek. Kıbrıs Türk halkının bu adada ekonomik olarak başı dik ve özgürce yaşaması için bizler gereğini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Saner Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bugünkü görüşmede Rum tarafından gelecek önerileri dirayetli karşılaması gereğine de dikkat çekerek, benim bu toplantıdan beklentim yok , hiçbir umudum yok” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Ersan Saner, parti üst yönetiminde seçimin konuşulmaya başlandığını ancak UBP’nin henüz Cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmasına başlamadığını kaydetti.

Saner, “biz daha aday kabulüne başlamadan bu isimlerin dolaşması bizi üzmez. Aday olmak isteyen birçok kişinin olduğunu görüyoruz. UBP bu konuda kendi örgütleriyle, üst yönetimiyle, parti meclisi ile yapacağı istişarelerden sonraki birkaç ay içinde çalışmaları başlatacak. O zaman sizlerle de daha net konuşabileceğiz” dedi.

Saner, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki kararı Parti Meclisi’nde olduğunu da vurguladı.

(BRT)