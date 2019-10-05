Saner: Akıncı’nın Eko Gün’e katılmamasını doğru bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, yarın Büyükkonuk’ta yapılacak Büyük Eko – Gün Festivali’ne katılmayacağı açıklamasına, Ulusal Birlik Partisi’nden değerlendirme geldi.

Bölge halkının alın teri ve emeğinin söz konusu olduğu etkinliğe Cumhurbaşkanı’nın katılmamasını doğru bulmadıklarını ifade eden UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, “Kıbrıs Türkü’nün her türlü açıklamaya rağmen özgür iradesi ile hareket edeceğinden ve etkinliğe katılacağından emin olduklarını” belirtti.

Saner, Kıbrıs Türkü’nün her türlü açıklamaya rağmen özgür iradesi ile hareket edeceğinden ve etkinliğe katılacağından emin olduklarını kaydetti.

UBP Genel Sekreteri Saner yazılı açıklamasında şunları belirtti:

“Kıbrıs Türk Halkı’nın farklı görüşlerde olsa bile birlik ve dayanışma içinde olması, özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde sorunlarımızın aşılması için bir gerekliliktir.Büyükkonuk’ta yapılacak Eko Gün, belediye başkanının şahsi bir organizasyonu değil bir bölge insanın partisine bakılmaksızın tümünün etkinliğidir.Avrupa’nın temel değerleri olan insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü dikkate alındığında yargı tarafından hakkında her hangi bir hüküm verilmemmiş olan bir belediye başkanı suçlanarak bir bölge ve emekçilerinin cezalandırılması kanaatimizce evrensel değerlerle de bağdaşmamaktadır”.

BRT

05/10/2019 18:32