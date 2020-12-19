Saner: Amacımız halkımıza hizmet etmektir

Başbakan Ersan Saner, hükümete güven oyu veren, vermeyen tüm milletvekillerine ve hükümetin kurulması için yürütülen çalışmalara katkı koyan tüm siyasi partilere teşekkür ederek, hükümetin ülkeye ve ülke insanına hayırlı olmasını diledi.

Saner, hükümetin bu zor süreçte başta bütçe olmak üzere birçok yasa, ekonomik konular ve Kıbrıs sorunu bağlamında tüm partilerle sıkı işbirliği içerisinde çalışmayı hedeflediğini belirtti.

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Meclisi’nde güven oyu aldı.

Hükümetin güven oylamasında 24 milletvekili kabul, 20 milletvekili ret, 3 milletvekili de çekimser oy kullandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, açık yapılan oylamanın ardından hükümetin oy çokluğu ile güven oyu aldığını açıkladı.

Uluçay, Meclis İç Tüzüğü’ne göre oylamada güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olduğunu ve Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu aldığını ifade ederek, oylamanın sonucunun Cumhurbaşkanı’na bildirileceğini ve Resmi Gazete’de yayınlanacağını kaydetti.

Uluçay, yeni hükümetin ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, başarılar diledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bir sonraki birleşimini 21 Aralık Pazartesi saat 10.00’da yapacak.

BAŞBAKANIN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Başbakan Ersan Saner, oylama sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında, hükümete verilen güven oyuna teşekkür etti.

Saner, oy veren ve vermeyen milletvekillerine, ayrıca hükümet kurma çalışmaları sırasında ülke demokrasisine yaptığı katkılardan dolayı tüm siyasi partilere teşekkür etti.

Hükümetin bu zor dönemde, tek amacının KKTC halkına hizmet etmek ve başta bütçe olmak üzere birçok yasa çalışması yapmayı amaçladığını ifade eden Saner, kendileri hükümette çalışırken Meclis’in de gerekli çalışmaları yapması için çalışacaklarını, halkın ihtiyaç duyduğu yasaları üretmenin Meclis’teki tüm milletvekilleri olarak görevleri olduğunu kaydetti.

Ekonomi ve Kıbrıs konusunda da tüm paretilerle sıkı işbirliğinde çalışacaklarını ifade eden Saner, bunun gerekli olduğuna inandıklarını vurguladı ve hükümetin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Meclis’te UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 2 milletvekili ve 3 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

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19/12/2020 12:03