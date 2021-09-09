Saner: Ana arterler yanında köy yollarının da yenilenmesi önceliğimiz

Başbakan Ersan Saner bölge ziyaretlerini sürdürüyor. Başbakan Saner, son olarak Güvercinlik'te halkla bir araya geldi.

Bölge halkının taleplerini ve önerilerini dinleyen Başbakan Saner, güncel konularla ilgili yapılan icraatları paylaştı.

Bölge halkının bazı yolların iyileştirilmesi talebini yerinde bulup not ettiklerini belirten Başbakan Saner, sadece ana arterlerin değil köy yollarının da iyileştirilmesine öncelik verdiklerini, bu amaçla Anavatan Türkiye'nin desteği ile başlatılan çalışmaların sürdüğüne işaret etti.

Başbakan Ersan Saner’in Güvercinlik’te vatandaşlarla buluşmasına, Karayolları Genel Müdürlüğü KKTC Koordinatörü Aykut Mutlu da katılarak KKTC genelinde yapım, onarım ve üst yapı takviyesi yapılan yol çalışmalarıyla ilgili Başbakan’a bilgi verdi.

322 kilometre köy yolunun yenilenmesine başlandığını ve çalışmaların yaklaşık iki yıl süreceğini ifade eden Mutlu, “Köy yollarının standardını yükseltip, güvenliğini artırıyoruz” dedi.

Başbakan ayrıca Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ile bölgede biraraya gelerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Başbakan Ersan Saner'e ve Büyükelçi Başçeri'ye , Ercan Havalimanı, Gaziköy, Paşaköy, Vadili ve Akdoğan’da onarım ve üst yapı takviyesi yapılan yollardaki çalışmalarla ilgili bilgiler de verdi

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09/09/2021 18:06