Saner: Anastasiadis olmayacak öneriler ortaya koyacağına gerçekleri görmeli

Başbakan Ersan Saner, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz günlerde ortaya koyduğu 1960 Anayasası’na dönüş önerisine de tepki göstererek, "Anastasiadis olmayacak öneriler ortaya koyacağına, Kıbrıs Türk halkını oyuna getirerek 1974 öncesine götürebileceğinin hayalini kuracağına gerçekleri görmek zorundadır" dedi.

Başbakan Ersan Saner, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Saner, “Ordu-millet kaynaşması, bütünleşmesi ile elde edilen 30 Ağustos Zaferi sonucunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun önü tamamıyla açılmış, Türk istiklal ve egemenliği garanti altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Saner, mesajında şunları söyledi:

“Milletine inanarak, güvenerek onun özgürlüğü, egemenliği için Kurtuluş Savaşı’nı başlatan Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos 1922’de gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonunda büyük bir zafer elde etmiştir.

Bundan 99 yıl önce, kazanılan bu büyük zafer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilanını sağlayan temel dinamiklerden biridir. O başarı elde edilmeseydi, Türkiye Cumhuriyeti kurulamaz, bizler, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti çatısı altında olamazdık. Türk milletinin göz bebeği, Tük Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de özgürlük ve egemenliğimizin en güçlü, vazgeçilmez bekçisidir.

Ben büyük ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir” diyen büyük asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün bu veciz sözleri, bizler için temel felsefe ve yol haritasıdır.”

“KIBRIS TÜRK HALKI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN GÜVENCESİNDEN KESİNLİKLE VAZGEÇMEYECEKTİR”

Saner, “Kıbrıs Türk halkı barışçı yoldan ayrılmadan egemenlik ve özgürlüğünü sonsuza dek koruyacak, Anavatan Türkiye ile kardeşçe ilişkilerini sürdürüp, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güvencesinden kesinlikle vazgeçmeyecektir” dedi.

Başbakan Ersan Saner, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz günlerde ortaya koyduğu 1960 Anayasası’na dönüş önerisine de tepki göstererek, “Rum tarafı eğer yaşayabilir bir antlaşma, Kıbrıs’taki iki halkın refah ve güvenliğinin daim olmasını istiyorsa gerçekçi olmalı hayal peşinde koşmaktan, umdukları tavizlerin verileceğini beklemekten vazgeçmelidir” şeklinde konuştu.

“BM KIBRIS TÜRK HALKINA HAKSIZLIK YAPMAKTAN VAZGEÇMELİDİR”

“Kıbrıs’ta iki ayrı devlet, iki egemen halk vardır” diyen Saner, açıklamasının devamında ise şunlar söyledi:

“Bu gerçeklerden hareketle bir çözüme varmak mümkündür. Rum lider Nikos Anastasiadis olmayacak öneriler ortaya koyacağına, Kıbrıs Türk halkını oyuna getirerek 1974 öncesine götürebileceğinin hayalini kuracağına gerçekleri görmek zorundadır.

Birleşmiş Milletler artık Rum uzlaşmazlığına prim vermekten, Kıbrıs Türk halkına haksızlık yapmaktan vazgeçmelidir.

Giderek daha da belirginleşen yeni bir dünya, yeni bir Doğu Akdeniz jeopolitiği söz konusudur. Birleşmiş Milletler, Türkiye’yi, KKTC gerçeğini görmezden gelerek, sadece Rum-Yunan ikilisi ile Güvenlik Konseyi’ndeki ülkelerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak geçmişten bugüne ortaya koyduğu işe yaramayan kararlarda ısrar ederek bu bölgede iş birliğini, barış ve istikrarı sağlayamaz.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anar, halkımızın yüce ulusumuzun kahraman ordumuzun, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri mensuplarımızın, tüm gazilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını yürekten kutlarım.”

Bu habere tepkiniz:



29/08/2021 16:26