Saner: Anastasidis’in sözleri bardağı taşıran son damla oldu

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, BRT’de yayınlanan 45+ programına telefonla katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Başbakan Saner, Kıbrıs meselesindeki esas problemin Kıbrıslı Rumların adada Kıbrıslı Türklerle hiçbir şeyi paylaşmak istememesinden kaynaklandığına işaret etti.

Saner, “Rumlar Yunanistan’la birlikte megali ideayı gerçekleştirmek adına da Birleşmiş Milletler’i kullanarak mevcut statükoyu devam ettirmeyi ve bu sayede de tanınmış bir Kıbrıs Cumhuriyeti olarak da yollarına devam etmeyi arzuluyorlar” dedi. (SES)

Başbakan Saner, Rum tarafı, anlaşmalardan kaçmak için sanki Kıbrıs Türk tarafı ilk kez böyle bir şey ortaya koymuş gibi senaryo çiziyor” ifadelerini de kullandı.

Başbakan Ersan Saner, Rum lider Nikos Anastasiadis’in Paskalya nedeniyle yayımladığı mesajdaki ifadelerine de tepki gösterdi ve “Bizler 1571’de Osmanlı adayı aldığı zaman, buraya gelip burada yaşayan Kıbrıs Türk halkıyız. Bizim egemenliğimizi konuşmak, sorgulamak Anastasiadis’in haddine düşmedi.

Anastasidis'in sözleri bardağı taşıran son damla oldu” dedi.

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03/05/2021 21:25