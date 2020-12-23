Saner, Ankara ziyaretinin detaylarını açıkladı

Başbakan Ersan Saner Ankara ziyareti sonrası Ercan Havalimanı’ndan basın açıklaması yaptı. Türkiye’de gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin detayları paylaşan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a misafir perverliklerinden ötürü teşekkür etti.

Saner’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

KKTC ile ilgili tüm konuları irdeledik. Ülkemizin ekonomik yönden kalkınması, alt yapı yatırımlarının gerçekleşmesi için projeleri değerlendirdik.

2020 yılı için Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi Mali İşbirliği Protokolü gereği 800 milyon TL kaynağın KKTC’ye aktarılması için gerekli her türlü işlem tamamlandı.

Gelecek olan kaynakla Lefke-Güzelyurt, Lefkoşa Kuzey Çevre yolu, Çayırova-İskele ve Çatalköy Değirmenlik Dağyolu başta olmak üzere Ankara kaynaklı projelerin başlatılması kararlaştırıldı.

İhtiyaçlı köy yollarımız ihtiyaç sırasına göre 2021 yılı içerisinde onarılacak.

500 yataklı hastanenin temeller için görüşmeler tamamlandı.

Ercan Havalimanı bitirilerek halkımızın hizmete sunulacak.

Ülkemize 500 bin aşı gönderilmesi konusu karara bağlandı.

2021 İktisadi Mali İşbirliği Protokolü görüşmeleri tamamlanması konusunda mutabakata varıldı.

Dijital dönüşümüm kapsamında Ankara kaynaklı E-devlet binasının temeli atılacak.

E-devlet konusunda 2021 yılına hedef konuldu.

2021 yılında Covid-19’un etkileri devam edecek bundan dolayı çalışma yaşamı ve iş dünyasına yapılacak desteklerin konusunda gerekli fikir alışverişinde bulunuldu.

5 bin damızlık küçükbaş hayvan desteği 2021 içerisinde gönderilecek.

Bakanlıklarımızla ilgili projeler 2021 İktisadi Mali İşbirliği Protokolü’nde yer alacak.

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23/12/2020 22:54