Saner, Ankara’ya gidiyor

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetlisi olarak bu akşam saat 21.50’de İstanbul üzerinden Ankara’ya gidiyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, önceden planlanan Saner- Oktay görüşmesi yarın saat 11.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

Görüşmede, “TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın değerlendirilmesinin yanısıra, KKTC’nin Covid-19 salgınıyla mücadelesi, aşılama çalışmaları, KKTC ekonomisinin güçlendirilmesi çabaları ve güncel konular” üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

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22/06/2021 18:48