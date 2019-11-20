Saner: Anlaşma olmuyorsa iki devlet olur

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, pek çok devletin içinden başka devletler çıktığı gibi Kıbrıs’ta da iki devlet ortaya çıktığını, bu gerçeğin kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Saner, katıldığı bir televizyon programında gündem ve 25 Kasım’da Berlin’de yapılacak görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Berlin’deki görüşmeden bir sonuç beklemediğini yineleyen Saner, bu saatten sonra Meclis’te Kıbrıs konusunda görüşme yapılmasının imkansız olduğunu ifade etti.

Saner şöyle konuştu:

“Rum tarafın temel felsefesinin Kıbrıslı Türklerle hiç bir şey paylaşmak istememesinden dolayı beklentim yok. 1968 yılından bugüne baktığımızda, BM şemsiyesi altında devam eden görüşmeler var. Bu konular 6 başlıkta devam ediyor, hangisi çözümlendi de şapkadan tavşan çıkmasını bekleyeceğiz? Rumların açıklamalarını okuyorum, resmen dünya ile dalga geçiyorlar. Kendi duruşlarında değişme yok. BM’den de bir beklenti içinde olmak gerekmiyor. Şimdi halimize binlerce şükrediyoruz, 1974’den sonra Kıbrıslı Türkler Kıbrıs’ın kuzey kesiminde özgürce seyahat ederek yaşama şansını yakalamışlardır. 1963-74 döneminde Kıbrıslı Türklerin tümü adanın yüzde 3’üne sıkıştırılmış şekilde yaşıyorlardı. Böyle bir Kıbrıs Türk halkı sanki o dönemde rahat yaşıyormuş havası içindeler. Eksik olan dünya tarafından tanınma. Burada BM’yi zorlamamız gerekiyor. Artık bu görüşmeler olacaksa ucu kapalı olacak, Kıbrıs Türk ve toplumu anlaşmaya varacak, anlaşma olmayacaksa yol haritasının ne olacağı bilinecek. Kadife ayrılıkların olduğu yer var, Çek ve Slovaklar. Bize gelince olmuyor” dedi.

“BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ BELLİ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne herkesin dört elle sarılması gerektiğinin altını çizen Saner, şunları kaydetti:

“KKTC’yi kurmamızın sebebi iki eşit egemen halkın olduğunun vurgusunun yapılması için idi. Biz iki eşit devlet, iki eşit egemen halk ve Türkiye’nin garantörlüğünü istiyor savunuyoruz. Rumların temel felsefesi ise adayı Yunanistan’a bağlamaktır.25 Kasım’da Berlin’de ne olacak? Dünyaya ne mesaj verilecek? Avrupa içinde son bölünmüş başkent Lefkoşa mesajı verilecek… Peki de Lefkoşa’nın son bölünmüş başkent olmasının sebebi Rumların referandumda BM planına hayır demeleridir. O zaman BM Anastasiadis’e senin toplumunun yüzünden bölünmüşlük devam ediyor demesi lazımdır.

“TEMİZ TOPLUM İDEALİ SADECE ÖZERSAY’IN UHDESİNDE DEĞİL”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a da eleştiri yönelten Saner, “Temiz toplum ideali sadece Özersay’ın uhdesinde değil” dedi.

Saner en güzel süzgecin halkın kendisi olduğunu dile getirdi.

“RAKİPLERİMİZİN YAPTIKLARI USULSÜZLÜKLERİ ORTAYA ÇIKARMA KONUSUNDA BAŞARILI OLAMADIK”

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Kıbrıs Türk Hava Yolları sürecine de değinerek özeleştiri yaptı. Saner, “Kendimize kızdığım nokta, diğer rakiplerimizin yaptıkları usulsüzlükleri ortaya çıkarma konusunda başarılı olamadık. Buna KTHY’nin batması da dahil. Siyasi yelpazedeki rakiplerimizin hatası olmasına rağmen bunu ortaya çıkaramadığımız için bizim hatamızdır. KTHY, CTP, DP koalisyonunun vizyonsuzluğu sayesinde batış süresine girdi. Kötü yönetim de bunu tetikledi. Esas neden THY’den ayrılmasıdır, bunu da başaran CTP-DP’dir” dedi.

20/11/2019 20:48